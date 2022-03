Als eine von 27 Schülerinnen und Schülern aller Schularten nahm Hailey Jordan von der Kronacher Realschule an der Ausbildung zur Wertebotschafterin teil. Die Ausbildung ist beendet und nun startet sie zurück an der Schule als Multiplikatorin für die Vermittlung von Werten wie Hilfsbereitschaft, Zusammenhalt, Freundschaft und vielen mehr.

Wie Hailey Jordan berichtet, sei in der Ausbildung unter anderem besprochen worden, wann man sich selbst in der Schule wohlfühlt und auch, was das verhindert. Zusätzlich hätten die Teilnehmer noch einzelne Plakate zu Themen wie Cybermobbing, Respekt, Toleranz und Selbstliebe gestaltet und sich ein paar mögliche Projekte und Aktionen für die Schulen überlegt. Darunter seien Dinge wie eine Sportaktion, ein stiller Raum oder auch eine Kummernummer gewesen. Nun möchte Jordan den Schülern und Lehrern zeigen, wie man Leute zusammenbringen kann, Werte vermittelt und vieles mehr. red