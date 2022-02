Der Kinderbetreuungsdienst des Landkreises Kronach sucht interessierte Jugendliche ab 15 Jahren sowie Erwachsene jeden Alters, die als Babysitter nachmittags oder am Abend für ein kleines Entgelt auf Kinder aufpassen. Um für diese Aufgabe gut vorbereitet zu sein, bieten der Caritasverband für den Landkreis Kronach und die Gleichstellungsstelle des Landkreises in Kooperation mit dem BDKJ Kronach /Teuschnitz ein Seminar mit anschließendem Babysitter-Diplom an.

„Aus verschiedenen Gründen ist die Liste unserer vermittelbaren Betreuerinnen bzw. Betreuer geschrumpft“, bedauert die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Kronach , Lisa Gratzke, die entsprechende Betreuungen vermittelt und auch als Ansprechpartnerin für den neuen Kurs fungiert. Die Teilnehmer erfahren dabei Wissenswertes über rechtliche Dinge wie Aufsichtspflicht, Säuglingspflege, Erste Hilfe bei Kindern, entwicklungspsychologische Grundlagen sowie altersgemäße Spiele, Bilderbücher und Beschäftigung.

Der ehemalige Oma-Opa-Hilfsdienst der Gleichstellungsstelle, der Babysitterdienst des BDKJ und des Caritasverbands haben sich bereits vor Jahren zu einem Kinderbetreuungsdienst zusammengeschlossen. Er unterstützt Familien und Eltern, insbesondere auch Alleinerziehende , bei der Kinderbetreuung ; sind doch nicht immer Großeltern bzw. andere Verwandte, Freunde oder Nachbarn in erreichbarer Nähe, die in dringenden Fällen eine Kinderbetreuung übernehmen könnten.

„Der Kinderbetreuungsdienst bietet stundenweise Ergänzung, wenn Zeiten überbrückt werden müssen, Notfälle eintreten oder eine kurzfristige Entlastung nötig ist“, erläutert Lisa Gratzke. Beispiele hierfür sind, wenn kranke oder genesende Kinder zu Hause bleiben müssen und der Urlaub der Eltern schon aufgebraucht ist, Kindergarten und Schulzeiten sich mit dem Rhythmus der Familie nicht immer verbinden lassen, Arbeitszeiten der Eltern ungünstig liegen (Überbrückungsfunktion, keine Dauerbetreuung – über diese kann das Jugendamt Auskunft geben) sowie wenn Mütter einmal auch etwas für sich oder die Eltern etwas gemeinsam unternehmen möchten. Gesucht werden kinderliebe und zuverlässige Jugendliche ab 15 Jahren, aber auch erwachsene Frauen und Männer, die gerne als Leih-Oma bzw. Leih-Opa aktiv sein möchten.

Neben der Caritas ist der Bund der Deutschen Katholischen Jugend ( BDKJ ) Regionalverband Kronach-Teuschnitz mit Bildungsreferent Andy Fischer mit im Boot. Weitere Ausbildungsinhalte werden erneut von der Hebamme Cilly Volk sowie Erste-Hilfe-Ausbilder Benno Ruhs vom BRK vermittelt.