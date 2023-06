Bereits zum zweiten Mal macht sich das Museum für Franken gemeinsam mit dem Künstler Marc Haselbach (geb. 1964), Bildhauer und Grafiker aus Berlin/Brandenburg, auf den Weg, um „ Wunder für Franken “ zu suchen, zu dokumentieren und zu präsentieren.

Nach dem erfolgreichen Projektauftakt im Jahr 2022 in Ochsenfurt findet das partizipative Kunst- und Kulturprojekt, welches in den kommenden Jahren immer wieder an neuen Orten und durch ganz Franken touren soll, diesen Sommer in Kronach statt.

Ab dem 12. Juni sind alle interessierten Bürger Kronachs eingeladen, ihren eigenen Beitrag in Form eines besonderen Gegenstands, eines ideell wertvollen Erinnerungsstücks oder einer kuriosen Geschichte in der mobilen Wunderkammer vorbeizubringen. Diese öffnet ihre Türen in der Spitalstraße 1 in der Kronacher Innenstadt. Dort steht der Künstler Marc Haselbach bis zum 23. Juli als Ansprechpartner bereit, begleitet vom Museum für Franken .

Museum auf Rundreise

Mit dem Projekt „ Wunder für Franken “ tritt das Museum für Franken während der Zeit des Umbaus der Festung Marienberg in Würzburg und der Neugestaltung der musealen Räumlichkeiten eine künstlerisch-kulturelle Rundreise durch die Region an. Bis zu der für das Jahr 2032 geplanten Neueröffnung werden – immer in den Sommermonaten für die Dauer von fünf bis sechs Wochen – an wechselnden Orten in Unter-, Mittel- und Oberfranken Stationen im öffentlichen Raum eingerichtet, an denen die heimische Bevölkerung „ Wunder “ benennen bzw. erzählen oder abgeben kann. Zugleich ist dies die Gelegenheit, um das Museum für Franken einem breiten Publikum näher vorzustellen.

„Beim Projekt , Wunder für Franken ’ steht die aktiv-kreative Beteiligung und Einbindung der Menschen im Mittelpunkt“, betont Jörg Meißner, der Direktor des Museums für Franken . „Uns interessieren deren persönliche Erfahrungen, Geschichten und Erinnerungen.“ Um darüber ins Gespräch zu kommen, sei der bereits mehrfach für ähnliche Aktionen mit Preisen ausgezeichnete Künstler Marc Haselbach der ideale Moderator vor Ort.

Den Abschluss des Langzeitprojektes bildet eine Präsentation aller Stationen im Museum für Franken , sozusagen als finaler Höhepunkt der erfolgreichen „Wunder-Tour 2022 – 2032“. Mit „ Wunder für Franken – in Kronach “ geht das Projekt zum Aufspüren von Zeitgeschichte und fränkischer Identität, die später im Museum in einer Gesamtschau erlebbar werden, in die zweite Runde. red