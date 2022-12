Adelheid Kotschenreuther wird weiterhin der Katholischen Arbeitnehmer Bewegung (KAB) vorstehen. Seit nunmehr 74 Jahren trägt der Ortsverband Posseck-Gifting-Grössau das kirchliche Leben in der Pfarrei mit.

Das Vereinsleben wurde in den letzten Jahren so aktiv wie möglich gestaltet. So war man bei allen kirchlichen Anlässen mit einer Abordnung mit Banner vertreten. Aktuell zählt man 40 Mitglieder zwischen 42 und 90 Jahren. Eingebettet in die KAB-Versammlung war die Ehrung langjähriger Mitglieder. Bereits 25 Jahre gehören dem Ortsverband die Beisitzerin Heidi Wich und Siegfried Grebner an. Für 50-jährige Mitgliedschaft wurde die langjährige Kassenprüferin Lidi Simon geehrt. An dem Tag wäre auch Veronika Grebner für 60-jährige Treue geehrt worden. Mit Cäcilia Jakob war leider im Oktober dieses Jahres auch das letzte Gründungsmitglied verstorben.

Erfolge seien die Rente für Mütter, der Erziehungsurlaub, die Einführung der Pflegeversicherung oder der Kampf für den arbeitsfreien Sonntag.

Weitreichende Änderungen wird es auch bei den Neuwahlen auf Kreisebene geben, da einige Vorstandsmitglieder aus Altersgründen nicht mehr kandidieren.

Auch im KAB-Ortsverband ergaben sich verschiedene Änderungen. Nachdem sich die bisherige 2. Vorsitzende Friederike Deuerling nicht mehr zur Verfügung stellte, bleibt diese Funktion nunmehr vakant. Im Amt verbleibt die Vorsitzende Adelheid Kotschenreuther, der auch weiterhin Schriftführerin Birgit Pfadenhauer, Kassiererin Sabine Pfadenhauer sowie die Ausschuss-Mitglieder Roland Völk, Karin Prechtl, Heidi Wich, Susanna Erhardt, Helmut Pfadenhauer, Josef Pfadenhauer und Gertrud Völk zur Seite stehen. Das Banner wird weiterhin von Anton Prechtl getragen. Die Kasse prüfen Josef Pfadenhauer, Roland Völk bzw. Elisabeth Löffler. Gewählt wurde auch Dekan Detlef Pötzl zum neuen Ortsverbands-Präses als Nachfolger von Pater Helmut Haagen. hs