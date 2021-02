Zum Bericht "Verlassene Stammtische" vom 13./14. Februar, Seite 9:

Einst klassische Bierwirtschaften, wo es vielleicht außer einer kleinen Brotzeit nichts weiteres gab - diese kleinen Kneipen gibt es schon seit längeren nicht mehr in der Stadt Kronach . Hier traf man sich ausschließlich zum Trinken, der Gemütlichkeit und dem Kartenspiel. Sie fielen in all den vergangenen Jahrzehnten dem sogenannten Gaststättensterben zum Opfer. Jetzt aber schlägt die Stunde für die letzten noch verbliebenen Speisegasthäuser im Kreis durch den Lockdown mit der Ausschließung von Gästen. Mit jeder Aufgabe einer Lokalität verschwindet ein weiteres Stück von Heimat, Tradition und der fränkischen Geselligkeit, ein wahres Lebensgefühl. Es wird nicht mehr sein, wie es einmal war! Wird es je ein Zurück zur alten Normalität geben?

Peter Danz

Kronach