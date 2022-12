Heute feiert das Weihnachtsstück „Pettersson, Findus und der Hahn“ der Kronacher „Kammertheater-Tage“ Premiere. Nachdem alle Aufführungen ausverkauft sind, wird eine Zusatzvorstellung am Sonntag, 18. Dezember, um 11 Uhr stattfinden.

Zum Inhalt: „Wir geben ihm den Namen Caruso, wie der berühmte Opernsänger“ – auf dem Bauernhof von Petterson herrscht größte Aufregung. Während die Hühner ganz entzückt vom neuen Hahn mit seinem prachtvollen Gefieder sind, kann Findus den laut krähenden Neuankömmling überhaupt nicht leiden. Der kleine Kater ist eifersüchtig, weil die Hennen nur noch Augen für den eingebildeten Kerl haben.

„Wir freuen uns riesig, dass das Kinderstück so gut ankommt. Alle sechs öffentlichen Aufführungen sind komplett ausverkauft“, strahlte Tourismus-Chefin Kerstin Löw, als sie am Montagnachmittag gemeinsam mit der künstlerischen Leiterin der Rosenberg-Festspiele, Anja Dechant-Sundby, den Proben einen Besuch abstattete.

Karten gibt es neben der Zusatzvorstellung auch noch für die beiden „Kammertheater-Tage“-Stücke „Girls & Boys“ am 10. Dezember und „All das Schöne“ am 17. Dezember, jeweils um 19 Uhr. Im Anschluss an die beiden Vorstellungen dieses Wochenendes erwartet die Bevölkerung noch ein besonderer Höhepunkt in Form eines Theaterflohmarkts. Die Kostüm-Abteilung der „ Rosenberg Festspiele “ bietet Kostüme aus über 20 Jahren Theater zu sehr moderaten Preisen zum Kauf an. Der Verkauf ist am 3. und 4. Dezember von 16 bis 18 Uhr in der Alten Markthalle des Historischen Rathauses. hs