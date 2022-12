Mit ihrer Ausbildung haben sie den Grundstein gelegt, mit einer erfolgreichen Weiterbildung darauf aufgebaut: 621 Absolventen der Höheren Berufsbildung hat die IHK für Oberfranken Bayreuth in der Dr.-Stammberger-Halle in Kulmbach geehrt.

„Mit Ihrer Weiterbildung haben Sie einen weiteren wichtigen Schritt im Berufsleben gemacht“, gratulierte IHK-Vizepräsident Hans Rebhan . „Aufstiegsperspektiven, mehr Eigenverantwortung, vielleicht auch Personalverantwortung – die Türen stehen Ihnen offen, denn die Unternehmen in Oberfranken brauchen Fachkräfte wie Sie.“

36 der Absolventen kommen aus dem Landkreis Kronach .

Insgesamt haben die Absolventen mit 21 verschiedenen Abschlüssen die Prüfung bestanden – am häufigsten als geprüfter Wirtschaftsfachwirt, als geprüfter Industriemeister, Fachrichtung Metall, oder als geprüfter Handelsfachwirt.

80 der 621 Absolventen wurden mit dem „Meisterpreis der Bayerischen Staatsregierung“ ausgezeichnet, den die jeweils 20 Prozent Prüfungsbesten einer Fachrichtung erhalten, sofern sie mindestens ein „gut“ als Abschlussnote erzielt haben. Aus Kronach waren dies Stefanie Wolrath und Franziska Seliger.

Meisterbonus für Absolventen

Über den Meisterbonus der Bayerischen Staatsregierung dürfen sich zudem alle erfolgreichen Weiterbildungsabsolventinnen und -absolventen freuen. Insgesamt konnte die IHK, die die Verteilung an die Empfängerinnen und Empfänger übernimmt, im Jahr 2022 beinahe 1,2 Millionen Euro weiterreichen. Nicht nur diese finanzielle Anerkennung zeige, so Rebhan: „Die berufliche Bildung ist absolut auf Augenhöhe mit der akademischen.“ Das sei Realität, die allerdings in vielen Köpfen noch fester verankert werden müsse.

Lebenslanges Lernen

Anerkennende Worte richteten auch Regierungsvizepräsident Thomas Engel sowie Wolfram Brehm, stellvertretender IHK-Hauptgeschäftsführer, an die Anwesenden. „Auf dem Weg des lebenslangen Lernens haben Sie eine wichtige Etappe erfolgreich abgeschlossen“, sagte Brehm.

Regierungsvize Thomas Engel wünschte den Absolventen , dass sie aus der fordernden Zeit reicher hervorgehen – an Wissen, an Qualifikationen, Nervenstärke und Erfahrungen. red