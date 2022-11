Am kommenden Samstag, 5. November, findet von 10 bis 15 Uhr in der großen Turn- und Festhalle am Schulzentrum in Küps die 11. Küpser Porzellanbörse statt. Freunde der alten Porzelliner-Tradition und Sammler, vor allem von Marken aus Franken und Thüringen, werden eine riesige Auswahl an weißem Gold vorfinden. Auch die Porzellankönigin von Küps wird sich die Ehre geben. Zudem gibt es Cafébetrieb. Foto: U. Eberle-Berlips