Die Kirchweihgesellschaft (KWG) Weißenbrunn lädt ein zur „Kerwa im Paradies“. An fünf Tagen, von Donnerstag, 22. September, bis Montag, 26. September, wird Unterhaltung, Tanz, Musik und eine große Gaudi sowie neben Augen- und Ohrenschmaus auch Gaumengenuss am Festplatz im Paradies geboten.

Hubert Zipfel hatte vor 20 Jahren die Idee, die „Kerwa wie früher“ in Weißenbrunn aufleben zu lassen. Er freute sich außerordentlich, dass sich damals etliche junge Leute mit der Anregung anfreunden konnten und nach altem Brauchtum die „Kerwa wie früher“ wieder belebten. Nun ist eine neue Zeit eingeläutet und im Bierdorf feiert man zum ersten Mal „Kerwa im Paradies“, wobei sich am Konzept nichts Wesentliches geändert hat.

Volles Festprogramm

Die Eröffnung ist schon am Donnerstag, 22. September, um 18.30 Uhr mit einer Kirchweihandacht mit dem Musikverein Weißenbrunn . Die Schlüsselübergabe und der Bieranstich werden vom Zeremoniell der Kerwa ausgraben und von Tänzen der KWG umrahmt. Im Gasthof Frankenwald lädt man zur Schlachtschüssel und zu schmackhaften Kerwaspezialitäten ein, die man an jedem Abend in abwechslungsreichen Angeboten genießen kann.

Am Freitag spielt ab 18 Uhr Livemusik zum Dorfabend. Der Musikverein Weißenbrunn wird am Samstagvormittag die Tradition des Ständelaspielens von Haus zu Haus bewahren. Am Nachmittag bietet die Freiwillige Feuerwehr Einblick in ihren Fahrzeugpark. Ab 14.30 Uhr schwingen wieder die Tanzpaare ihre Beine um den Kerwabaum und der Kindergarten und die Funkensterne zeigen ihr Können. Ferner gibt es Gaudispiele um den Jungferkättl-Pokal und ein besonderes Highlight bieten ab 18.30 Uhr The Outsiders mit „Rockabilly in Paradise“.

Der Festgottesdienst am Sonntag um 9.30 Uhr in der Dreieinigkeitskirche wird vom Musikverein, der Solistin Carina Holzmann und der KWG mitgestaltet. Ab Mittag folgt buntes Markttreiben rund ums Paradies. Der Oldtimerclub Kronach wird wieder seine funkelnden Oldies präsentieren nach dem Motto „Bierdorf Classics“, begleitet wird diese Show vom offenen Schleppertreffen. Ab 13.15 Uhr ist einer der Höhepunkte geplant: Der große Festzug mit Musik und historischen Fahrzeugen wird sich um die Jungferkättl versammeln, wenn sie als Attraktion aus ihrem Busen mit Freibier lockt. Anschließend findet der Festtanz der KWG am Paradiesplatz zur Blasmusik des Musikvereins Weißenbrunn statt.

Am Montag sind Kartenspieler ab 10 Uhr am Festplatz gefragt. Zum Mittagessen werden Krenfleisch mit Klößen und Schnitzel mit Kartoffelsalat angeboten, Vorverkauf hierzu in der Schlossapotheke. Ausklingen wird die Kerwa mit einem Fackelumzug und dem Begraben.

Eine Kirche mit langer Geschichte

Die Dreieinigkeitskirche in Weißenbrunn gehört zu den schönsten Sakralbauten im Dekanat Kronach. Allerdings lässt sich nicht mit Sicherheit feststellen, wann die erste Kapelle in Weißenbrunn erbaut wurde. Die älteste Kirche musste größtenteils der jetzigen Dreieinigkeitskirche weichen. Am Eingangsbogen weist die Jahreszahl 1698 wohl auf das Baujahr des heutigen Kirchenschiffes hin. Der Altar wurde 1715 von Johann Nicolaus Ehrhardt, Müller und Schreiner aus der Schlottermühle, angefertigt.

Heute steht der Altar in einem Chor, der 1906 angebaut wurde. In der Nordwand beim Kanzelaufgang hat sich ein sehenswertes, noch aus einem Vorgängerbau der Kirche stammendes Sakramentshaus (15. Jahrhundert) erhalten. Und das ehrwürdige Gotteshaus enthält noch viele sakrale Gegenstände und Gemälde, die einen Besuch wert sind.

Die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde freut sich, dass die KWG zum Kirchweifest wieder ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt hat und somit neben der kirchlichen Feier immer wieder jährlich ein großes Dorffest mit Traditionswahrung aufrechterhält. eh