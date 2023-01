Pünktlich zum Weihnachtsfest verteilte die VR Bank Oberfranken Mitte Spenden in Höhe von insgesamt 19.100 Euro . Freuen dürfen sich dieses Mal gleich 16 verschiedene Vereine, Schulen und Institutionen im Kronacher Geschäftsgebiet. Mit den Geldern können zahlreiche Projekte und Anschaffungen verwirklicht werden, die sonst nicht bzw. nicht in dieser Form möglich wären.

Die offizielle Spendenübergabe erfolgte in der Steinmühle der Kronacher Bank durch Bereichsdirektor Gerhard Zettel und seinen Stellvertreter Thomas Kolb.

Besondere Spenden gingen aus aktuellem Anlass jeweils in Höhe von 5000 Euro an den Caritas- sowie den BRK-Kreisverband Kronach für die Unterstützung der Ukraine-Flüchtlinge in der Region. Ermöglicht wurde der weihnachtliche Geldsegen durch das Gewinnsparen - eine clevere Kombination aus Sparen und Lotterie.

Weitere Spendenempfänger waren: Schützenverein Vogtendorf, Nordbayerischer Musikbund, Kath. Kirchenstiftung Neuses, Feuerwehr Knellendorf, Kirchweihgesellschaft Langenau, Kirchweihgesellschaft Buchbach, Musikverein Nurn, Soldatenkameradschaft Wallenfels, TSV Windheim, Caritas Alten- und Pflegeheim Wallenfels, Kaspar-Zeuß-Gymnasium, Frankenwald-Gymnasium , Siegmund-Loewe-Realschule und Maximilian-von-Welsch-Realschule. hs