In der „Heilig Kreuz“-Kirche spendete Weihbischof Herwig Gössl 24 jungen katholischen Christen das Sakrament der Firmung . Die Firmlinge kamen aus den drei Pfarreien Mariä Geburt Glosberg, St. Katharina Neukenroth und St. Wolfgang Stockheim. Pater Helmut Haagen und Pfarrer Hans-Michael Dinkel sprachen von einem großen Tag für die Katholiken im Unteren Haßlachtal.

Weihbischof Herwig Gössl zelebrierte den Festgottesdienst und wandte sich in einer beeindruckenden Predigt an Firmlinge, Paten und Gläubige. Er griff das von den Firmlingen gewählte Thema „Wie schön du bist“ auf. So bewahrheite sich die Weisheit, „wahre Schönheit kommt von innen“, sagte der Firmspender. Damit meinte er vor allem die charakterlichen Werte und guten Tugenden der Menschen. Zuvor bekannten sich die Firmlinge dazu, im Glauben zu leben.

Pfarrgemeinderatsvorsitzende Sibylle Horn sagte: „Ihr habt Euch bewusst für ein Leben mit Gott entschieden. Bitte erinnert Euch daran und engagiert Euch für Eure Kirche, die sehr viele Möglichkeiten bietet, sich ehrenamtlich für den Glauben einzusetzen.“ Der Chor „Spirit Voices“ unter Leitung von Andrea Hart bereicherte die Feier. Die Firmlinge dankten dem Bischof für den Gottesdienst und die Firmspendung

Die Firmlinge waren Luca Denscheilmann, Hannah Gareis, Laurin Voth, Leonard Hauck, Lutz Porzelt, Tom Roth, Anna Sesselmann, Pia Hamm, Jan Höfer, Lilja Hoffmann, Marius Zwosta, Lisa Lifka, Theresa Mesch, Jakob Schlick, Christian Suffa, Tim Hackel, Kilian Nickol, Elias Reinhold, Jakob Zipfel, Lara-Maria Raab, Roberta Albrecht, Marvin Renk, Lina Reuther und Tim Weißerth. eh