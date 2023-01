Ein verjüngtes Führungsduo leitet in Zukunft die Aktiven der Feuerwehr Mödlitz . Bei der Kommandantenwahl erhielten Philipp Graf als Kommandant und Johannes Ritz als sein Stellvertreter das Vertrauen der Wehrleute. Außerdem will die Gemeinde Schneckenlohe in die Ausstattung der Helfer investieren.

Für die verhinderte Vorsitzende Christine Ponsel erinnerte ihre Stellvertreterin Sabine Carl in der Jahreshauptversammlung an mehrere erfolgreiche Aktionen.

Claudia Hofmann verlas das Protokoll der vorangegangenen Jahreshauptversammlung. Kassenwartin Alexandra Hohnhaus zeigte geordnete Finanzen auf. Stefan Büchner und Klaus Hofmann bescheinigten ihr eine fehlerlose Arbeit.

Erfreut zeigte sich der bisherige Kommandant Michael Graf über den Beitritt von vier neuen Kräften, die die aktive Mannschaft auf 19 Frauen und Männer anwachsen ließen. Aufgrund der Pandemie habe man 2021 nur zwei und im vergangenen Jahr sechs Übungen halten können.

Michael Graf wechselt vom Kommandanten- ins Vorsitzendenamt. Sein Stellvertreter ist Felix Hofmann. Das Vertrauen als Schriftführerinnen erhielten Lena Hofmann und Claudia Hofmann. Die Kassenführung liegt in den Händen von Alexandra Hohnhaus und Claudia Ritz. Kassenprüfer sind weiterhin Stefan Büchner und Klaus Hofmann.

Für 70 Jahre Vereinszugehörigkeit wurde Helmut Engel geehrt. Auf 40 Jahre kann Alexandra Hohnhaus zurückblicken. Seit zehn Jahren ist Felix Hofmann aktiv.

Johannes Ritz meinte, es sei notwendig, in Geräte und das Feuerwehrhaus zu investieren.

Kreisbrandinspektor Matthias Schuhbäck dankte besonders Michael Graf für die geleistete Arbeit als Kommandant .

Bürgermeister Knut Morgenroth sagte der Wehr die weitere Unterstützung durch die Gemeinde zu. red