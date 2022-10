Die Feuerwehr Wolfersdorf hatte bei ihrer Jahreshauptversammlung mehrere Ehrungen aus den Jahren 2020, 2021 und 2022 nachzuholen. Mit Anerkennungs- und Dankesworten wurde an Gerd Lauterbach das staatliche Ehrenzeichen in Silber mit Urkunde des Freistaates Bayern für 25-jährige Dienstzeit bei der Feuerwehr verliehen. Für 40-jährigen aktiven Dienst bei der Feuerwehr wurden Robert Barnickel und Werner Buckreus das staatliche Ehrenzeichen in Gold mit Urkunde des Freistaates Bayern von Bernd Steger und KBI Harald Schnappauf überreicht.

Bürgermeister Detsch konnte zusammen mit Vorsitzendem Werner Buckreus einige Vereinsehrungen für langjährige Treue vornehmen: 25 Jahre dabei sind Oliver Agel, Mathias Schmidt und Peter Schülner. 40 Jahre Treue zum Feuerwehrverein halten Georg Renk, Roland Zorn, 50 Jahre Mitglied ist Dieter Lang.

Als erfreulich bezeichnete es Kommandant Heiko Kaiser, dass die aktive Mannschaft durch drei Neuzugänge auf insgesamt 15 Wehrleute verstärkt wurde. Aus der eigenen Jugendwehr wurden Elisa-Michelle Kröller und Fabian Philipp aufgenommen. Michael Jungkunz kam aus der Feuerwehr Stockheim nach Wolfersdorf .

Konnten im Jahr 2019 noch elf Übungen abgehalten werden, waren es 2020 und 2021 coronabedingt nur noch je drei Übungen. Im Jahr 2020 wurde Silvia Welsch zur stellvertretenden Kommandantin gewählt. Sie trat die Nachfolge von Hans-Dieter Seedtke an, der aus gesundheitlichen Gründen vom Amt zurückgetreten ist.

Als Jugendwartin berichtete Silvia Welsch von etlichen Übungen und Aktivitäten, allerdings wurden altersbedingt von den sechs Jugendlichen einige in die Mannschaft aufgenommen. Vorsitzender Werner Buckreus informierte über etliche Sanierungs- und Reparaturarbeiten am Feuerwehrhaus. Der Feuerwehrverein zählt aktuell 53 Mitglieder. eh