Bei der Generalversammlung des Musikvereins Friesen wurden die letzen drei Jahre durchweg positiv wahrgenommen. Die Vorstandschaft berichtet über viele Aktionen und Arbeiten, die durchgeführt wurden.

Trotz der Pandemie konnte der Verein musikalisch wieder sehr viele Erfolge verbuchen. Es wurden viele Highlights im gesellschaftlichen Leben mitgestaltet. Das Konzert am 25. März war ein voller Erfolg, der noch lange in Erinnerung bleiben wird. Auch das Interesse an Nachwuchsmusikern wird beim Musikverein großgeschrieben.

Am Sonntag, 7.Mai, findet um 14 Uhr im Proberaum ein Schnuppernachmittag statt. Die Vorstandschaft zeigte sich auch sehr erfreut, dass die Stadt Kronach das alte Schulhaus mit neuen Fenstern und Toilettenanlagen sanieren ließ.

Nach 15 Jahren im Führungsteam verließ Yvonne Hummel die Vorstandschaft. Die Musiker überraschten sie mit rührenden Worten und übergaben ihr ein Präsent. Die Neuwahlen ergaben folgendes Ergebnis: Führungsteam David Schnappauf, Andreas Franz und Mia Taube, Schriftführerin Julia Gänßler, Kassier Christian Wachter, Kassenprüfer Heiner Geiger und Bernhard Geiger, Ausschuss Thomas Geiger, Andreas Fischer , Katrin Kotschenreuther, Bernd Jakob, Lukas Wich, Jonas Müller und Marco Welscher. red