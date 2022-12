Das Landratsamt weist auf die Regelungen zum Feiertagsrecht über die Weihnachtstage hin. Verboten sind:

- an Heiligabend (stiller Tag; 24. Dezember ab 14 Uhr) öffentliche Tanzveranstaltungen; alle anderen der Unterhaltung dienenden öffentlichen Veranstaltungen, sofern bei ihnen nicht der diesem Tag entsprechende ernste Charakter gewahrt ist; der Betrieb von Spielgeräten in Gaststätten und Beherbergungsbetrieben.

- Am 1. Weihnachtstag (25. Dezember) und am 2. Weihnachtstag (26. Dezember) sind während der ortsüblichen Zeit des Hauptgottesdienstes verboten : alle vermeidbaren lärmerzeugenden Handlungen in der Nähe von Kirchen und sonstigen zu gottesdienstlichen Zwecken dienenden Räumen und Gebäuden, soweit diese Handlungen geeignet sind, den Gottesdienst zu stören; öffentliche Unterhaltungsveranstaltungen (erlaubt sind jedoch Sportveranstaltungen und Veranstaltungen der Kunst, Wissenschaft oder Volksbildung, soweit von ihnen kein für Gottesdienste störender Lärm ausgeht); Treibjagden. red