Der Frankenwald verändert sein gewohntes Landschaftsbild. Die Borkenkäferplage, aber auch die zunehmende Trockenheit haben zu einem flächendeckenden Sterben der heimischen Wälder geführt. Dies betreffe direkt auch den Frankenwaldverein. Die intensiven Forstarbeiten haben in weiten Teilen des Oberen Rodachtals zu unpassierbaren Wanderwegen geführt, so der Obmann Jürgen Schlee bei der Jahreshauptversammlung des Frankenwaldvereins Wallenfels . Man sehe die Notwendigkeit des Maschineneinsatzes, fordere aber politische Unterstützung für eine Wegeinstandsetzung nach Abschluss der Arbeiten. Seit jeher zeichnet sich das Obere Rodachtal durch seine Wegequalität aus. Diese litt durch den Einsatz von schwerem Gerät gerade in den feuchten Monaten des zurückliegenden Winters. „Wir wollen den Wanderern gute Rahmenbedingungen bieten“, so der Obmann. Es werde Jahre dauern, bis sich die Wanderregion von den Schäden erhole. Aus eigener Kraft sei dies den Kommunen und Vereinen nicht möglich. Auch funktioniere hier das Verursacherprinzip nicht so einfach. Schlee forderte deshalb überregionale Fördermöglichkeiten für die Wiederinstandsetzung der Forst- und Waldwege. Allein die Wallenfelser Ortsgruppe betreut immerhin 140 Kilometer dieses Wegenetzes.

Man werde am Ball bleiben, um möglichst zeitnah das Wegenetz in den Zustand früherer Jahre zurückzuversetzen, sagte hierzu Bürgermeister Jens Korn . Ein Anfang werde im Frühjahr mit der Sanierung des Hauptweges im Leutnitztal gemacht.

Aktuell 381 Mitglieder

Über die Mitgliederverwaltung informierte Christa Förner. Die unumgängliche Anpassung der Mitgliedsbeiträge durch den Hauptverein wirkte sich zurückliegend auch auf die Struktur der eigenen Mitglieder aus. Viele junge Menschen aus den Familienmitgliedschaften, die mittlerweile das Erwachsenenalter erreicht haben, verließen die Ortsgruppe. Einige neue Mitglieder stießen wieder hinzu, so dass der Verein aktuell 381 Mitglieder zählt. In diesem Jahr dürfen sich alle über den Familientag freuen, der am 10. September im Wallenfelser Freibad geplant ist.

Bei der Jahresversammlung konnten zahlreiche Mitglieder für lange Verbundenheit zur Ortsgruppe geehrt werden. Ausgezeichnet wurden für 25-jährige Zugehörigkeit zum FWV: Rita Machner, Michael Müller , Bernd Schauer, Christel Schmittnägel, Ludwig Stumpf; 40 beim FWV sind Horst Götz, Waltraud Günther, Alexander Hümmrich-Korm, Annegret Hümmrich-Korm und Willi Müller ; 50 Jahre dabei sind Werner Hannig, Herbert Reuther, Siegmund Reuther und Josef Schuberth. jüs