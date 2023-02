Dem Gesangverein „Waldfriede“ Kehlbach ist es im vergangenen Jahr gelungen, den Chorbetrieb nach den Corona-Einschränkungen wiederaufzunehmen. Das berichtete Gudrun Wich in der Hauptversammlung für die erkrankte Vorsitzende Melanie Wich. Sie dankte Chorleiterin Eva-Maria Dütthorn und allen Aktiven für ihren Einsatz. Von den 44 Mitgliedern seien 13 aktiv. Nach wie vor sei die Personallage also angespannt. „Der Gesangverein würde sich über jeden Neuzugang freuen“, sagte Wich.

Teilgenommen habe man an den Feierlichkeiten zum 800-jährigen Bestehen von Kehlbach und am Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“. Vor allem Marion Müller sei hier sehr aktiv gewesen.

Kassier Holger Scherbel konnte einen leichten Überschuss vermelden. Silke Neubauer bescheinigte ihm eine gute Arbeit.

„Das Sangesjahr 2021 war für die Katz’“, sagte Dirigentin Eva-Maria Dütthorn. Als es wieder möglich gewesen sei, gemeinsam zu singen, habe man innerhalb des Sangeskörpers umgestellt. Die Teilnahme am Festabend zur 800-Jahr-Feier sei ebenso ein Erfolg gewesen wie das Weihnachtskonzert. „Auf die Leistungen, die ihr als kleiner Chor dabei vollbracht habt, könnt ihr stolz sein.“ Für das Weihnachtskonzert kündigte Dütthorn eine Überraschung an. Nach dem Fasching würden die Singstunden in einem 14-tägigen Rhythmus fortgeführt.

Angeregt wurde ein geselliges Beisammensein in Form eines Sommerfests. Der Vorstand will ferner über ein Wirtshaussingen nachdenken. wvk