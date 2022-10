Bei den Neuwahlen des Gartenbauvereins wurde Christine Schlee zur Ersten Vorsitzenden gewählt. Schlee hatte bereits als stellvertretende Vorsitzende nach dem plötzlichen Tod des Vorsitzenden Edgar Bärenz kommissarisch die Geschicke des Vereins geleitet. Ihr zur Seite steht Margitta Weber. Als Schriftführerin bleibt Marianne Müller tätig, während Anja Schlee-Assion die Kasse übernimmt. In der Vereinsleitung als Ausschussmitglieder sind weiterhin tätig: Franz Eger, Rosi Hentschel, Herbert Reuther, Gerd Schramm, Tina Singer, Marga Spranger, Rudi Stöcker, Veronika Stolper, Thomas Weiß .

Wichtiger Bestandteil der Stadt

Schon wenn man nach Wallenfels von Kronach kommend einfährt, ziehen die blühenden Flächen am Reupoldsberg alle Blicke auf sich. Verantwortlich für dieses Projekt ist der Gartenbauverein , der diese Beete pflegt und instand hält. Vielen Wallenfelsern sei dies nicht bewusst, so die Vorsitzende Christine Schlee in ihrem Jahresbericht während der Jahreshauptversammlung des Vereins. Es wurden deshalb Schilder mit dem Vereinsnamen angefertigt und dort angebracht. Überhaupt sind die „Gartler“ recht aktiv in der Flößerstadt. Sei es die Pergola und die Bank in der Wiesenstraße Richtung Schleuse, der Osterschmuck oder das Gestalten des Altares am Forsthaus zu Flurumgang.

Hier bedankte sich zweiter Bürgermeister Sven Hofmann im Namen der Stadt für die vielfältigen Tätigkeiten zur Verschönerung des Ortes. Respekt zollte Hofmann auch Marga Spranger für ihre Tätigkeit als Kassiererin.

Die Vorsitzende Schlee gab Einblicke in die Aktivitäten des Vereins, die trotz Corona nie zum Erliegen gekommen waren. Ein wichtiger Punkt sei besonders die Beteiligung an der Gartenakademie am Bildungszentrum, so Schlee. Viele Ideen für das kommende Vereinsjahr stehen im Raum. So soll ein Kurs zum Schnitt alter Obstbäume fest in das Jahresprogramm aufgenommen werden. 2023 kann der Gartenbauverein Wallenfels auf sein 25-jähriges Bestehen zurückblicken. sd