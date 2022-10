Die VR-Bank Oberfranken Mitte hat Spenden in Höhe von 5800 Euro überreicht. Bereichsleiter Gerhard Zettel und sein Stellvertreter Thomas Kolb bedachten unter anderem zehn heimische Vereine, das Klöppelmuseum und die Berufsfachschule für Musik.

„Als regionale Genossenschaftsbank ist es uns wichtig, dass unsere Spenden in die Breite fließen und in unserer Region möglichst vielen Menschen zugutekommen“, bekundete Gerhard Zettel, der die Bedeutung des Ehrenamts herausstellte, ohne das man in unserer Heimat um einiges ärmer wäre. Gerne trage man mit einem Zuschuss zu Projekten oder Anschaffungen bei, die sonst aus finanziellen Gründen nicht in dieser Form möglich wären.

Spendenempfänger waren der Verein Gemeinsam gegen Krebs („Run of Hope“ 2022), die Stadt Ludwigsstadt (Shakespeare-Spiele im Oktober 2022), die Aktionsgemeinschaft Kleintettauer Vereine (Sitzgelegenheit aus Holz für Spielplatz Kleintettau), der SV Langenau (Trikots), der FC Nordhalben (Instandhaltung Sportanlage), das Klöppelmuseum (Kunstwerk „Flechtwerk 2“), der Förderverein Technisches Schaudenkmal Heinrichshütte (Rekonstruktion Mühlrad), der FC Wallenfels (Umrüstung Flutlichtanlage auf LED), die Schützengesellschaft Kronach (Ehrenpreise Freischießen), die Berufsfachschule für Musik Oberfranken (Schüleraustausch nach Sevilla im Sommer 2023), die Blasmusik Neuengrün-Schlegelshaid (neue Frauentrachten), der TSV Tettau (Instandhaltung Sportanlage) und die Feuerwehr Kleintettau (Jubiläum Feuerwehrgerätehaus). hs