Einmal mehr handelte es sich um Spendenzwecke querbeet durch viele Bereiche des öffentlichen Lebens. Bedacht wurden elf Vereine , darunter der Regionalmarketingverein „ Kronach Creativ“ gleich doppelt – zum einen für die Unterstützung der Konzerte des Musikrings der Volkshochschule (vhs) in der neuen Spielzeit sowie zum anderen für das kürzlich stattgefundene „Kronacher Parkleuchten“ auf dem LGS-Gelände.

Hinzu kam eine Spende für die Stadt Kronach für die Anschaffung neuer Spielgeräte für den Spielplatz Dörfles. Die Übergabe erfolgte durch den Bereichsleiter Gerhard Zettel und seinen Stellvertreter Thomas Kolb an die jeweiligen Vertreter der Spendenempfänger, die ihre Spendenprojekte kurz vorstellten.

Gerhard Zettel freute sich in seiner Ansprache sehr, die Spendenübergaben wieder in größerer Runde durchführen zu können.

Trotz der Beschränkungen habe seine Bank aber in den letzten Monaten weiter für die verschiedensten Projekte gespendet. Viele frühere „Selbstverständlichkeiten“ habe man in den zurückliegenden Monaten vermisst und sicherlich auch ein Stück weit wieder mehr zu schätzen gelernt, wozu eben auch der gemeinsame Austausch und das Zusammensein bei den Spendenübergaben zählten. „Als regionale Genossenschaftsbank ist es uns wichtig, dass die Gelder breit in die Region fließen und hier möglichst vielen Menschen zugutekommen“, bekundete er. hs