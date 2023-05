Sven Simon und Rainer Deuerling übernehmen das Ruder beim SV Steinwiesen . Ehrungen standen bei der Jahreshauptversammlung ebenfalls auf der Tagesordnung.

Nachdem der bisherige Vorsitzende Fabian Simon nicht mehr zur Wahl stand, stellte sich der bisherige zweite Vorsitzende Sven Simon dieser Aufgabe und wurde von der Versammlung als neuer erster Vorsitzender gewählt. Ihm zur Seite steht neu als sein Stellvertreter Rainer Deuerling, als Schriftführer wurde ebenfalls neu gewählt Stefan Simon. Sven Klinger verwaltet auch weiterhin als Kassier die Finanzen. Als Revisoren stellten sich Martin Göppner und Roland Simon ebenfalls weiterhin ihren Aufgaben.

Treue Vereinsmitglieder

Geehrt wurden für 70 Jahre Manfred Manzer, 60 Jahre Wolfgang Kämpfer, 50 Jahre Manfred Beckstein, Michael Burger, Sieglinde Kolb, 40 Jahre Christine Beckstein, Reinhard Beierkuhnlein, Jörg Deuerling, Diana Lindenberger, Werner Schramm , Marita Weiß, Paul Wilde, 25 Jahre Nina Beck, Florian Beierwaltes, Tobias Conci, Janine Fischer, Birgit Gernlein, Martin Göppner, Laura Hümmer, Jennifer Koch, Mira Kochdumper, Niklas Kochdumper, Maria Müller , Felix Neder, Judith Neder, Lisa Reißig, Christine Simon, Fabian Simon, Florian Simon, Sophie Simon, Bastian Stöcker und Michael Wunder. „Ihr als langjährige Mitglieder habt den Verein zu dem gemacht, was er heute ist – einer der größten im Landkreis“, dankte der neue Vorsitzende Sven Simon den Geehrten.

Zu Beginn der Versammlung hatte der scheidende Vorsitzende Fabian Simon einen kurzen Abriss über das abgelaufene Vereinsjahr. Der Nikolausmarkt war wieder ein voller Erfolg. Die Fassadenrenovierung am Sportheim ist im Laufen und die Bewässerungsanlage des Hauptplatzes abgeschlossen. Die Heizungssanierung sei relativ schwierig, man suche hier nach Alternativen. Den Mitgliederstand bezifferte Simon auf 739, davon 488 in der Sparte Turnen und 251 in der Sparte Fußball.

Den Bericht der Sparte Turnen gab Spartenleiter Gerhard Wunder . Neun Übungsleiter, 14 Assistenten und 18 Helfer stehen hier den „turnwilligen“ Jungen und Mädchen und Erwachsenen ehrenamtlich zur Seite. Als herausragender Athlet in der Leichtathletik ist Mario Schmid erfolgreich. Im Bereich Volleyball sind ein Damenteam und eine U16-Mannschaft gemeldet und es wurde wieder mit einem Kindertraining begonnen. Im Bereich der Turner konnten einige sportliche Erfolge verbucht werden, so beim Jubiläums-Mannschafts-Cup in Coburg, dem Freundschafts-Einzel-Wettkampf in Marktrodach, dem Bayern-Pokal-Gauentscheid in Coburg, Regionalentscheid in Bayreuth und dem Landesfinale in Illertissen. Teilgenommen hat die Turngruppe beim Nikolausmarkt und den Faschingsveranstaltungen.

Fußball-Spartenleiter Jochen Höhn berichtete, dass man in der Jugendarbeit sehr gut aufgestellt sei, man stelle im Kleinfeldbereich eine E-, F- und G-Juniorenmannschaft, wobei E-Junioren zusammen mit Nordhalben eine Spielgemeinschaft bildeten. Auf dem Großfeld sei man als JFG Oberes Rodachtal erfolgreich in Zusammenarbeit mit den anderen Gemeinden im Oberen Rodachtal und spiele hier mit den C-, B- und A-Junioren in der höchsten Spielklasse auf Kreisebene. Bei den D-Junioren spielt die 2. Mannschaft in der Kreisgruppe, die erste ist sogar in der Bezirksoberliga aktiv. Im Erwachsenenbereich sind zwei Herrenmannschaften gemeldet. Die erste spielt in der Kreisklasse 4, die zweite in der B-Klasse 4. Für die kommende Saison konnte Marcel Adam als Spielertrainer für die 1. Mannschaft verpflichtet werden. Ein Aushängeschild des Vereins sind die vier aktiven Schiedsrichter Jürgen Seyrich, Christopher Weinmann, Roland Ströhlein und Elias Beyer. Die 251 Mitglieder teilen sich auf in 211 Männer und 40 Frauen.

Der neugewählte Vorsitzende Sven Simon dankte allen und bat um Unterstützung, denn im nächsten Jahr feiert der SV Steinwiesen das 100-jährige Bestehen. Dies soll ein großes gesellschaftliches und sportliches Ereignis werden.

Grußworte sprachen Bürgermeister Gerhard Wunder im Namen der Gemeinde, Mario Schmid als Kreisvorsitzender des BLSV und für die Faschingsgesellschaft Präsident Wieland Beierkuhnlein. sd