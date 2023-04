Die Kreisversammlung der Bayerischen Imkervereinigung im Landkreis Kronach war geprägt von Wahlen , Ehrungen und einem Fachvortrag. Zahlreich waren die Imkerinnen und Imker der Einladung in die Arnika-Akademie in Teuschnitz gefolgt.

Dabei ließ man das vergangene Jahr Revue passieren. So wies er auf die Beteiligung an Onlinetagungen des erweiterten Vorstands, die Weiterbildung in Veitshöchheim, den Schaukasten auf dem Arnika-Gelände und das damit verbundene Referat beim Arnikafest und den Besuch von Veranstaltungen der Ortsvereine hin.

Beim Honigpreis stellte er fest, dass man deutlich gestiegene Preise bei Futter, Gläsern, Rähmchen und allen weiteren notwendigen Bienenmaterial zu verzeichnen habe. Der Honigpreis sollte als absolute Untergrenze bei 6,00 Euro pro 500 Gramm Glas liegen, um kostendeckend imkern zu können.

Kritisch beleuchtete er das Thema Energiewende. Aus seiner Sicht bedeute diese auch ein Aushebeln der Schutzwürdigkeit der Landschaftsschutzgebiete u. a. im Landkreis. Für das laufende Jahr sind die Königinnenzucht im Lehrbienenstand in Lauenhain, eine Vorbesprechung zum Jungimkerkurs und wieder ein Referat beim Arnikafest vorgesehen.

Es folgte der Fachvortrag von Dr. Ina Heidinger, staatliche Fachberaterin für Bienenzucht an der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG) in Bayreuth, über das Thema „Bienenweide, Bienentracht, Nektar- und Pollenversorgung“. Die Berichte aus den Ortsvereinen fielen kurz aus, da auf Grund von Corona vieles nicht möglich bzw. zum Erliegen gekommen war.

Unter dem Punkt Wünsche und Anträge wurde der Futterverbrauch am Lehrbienenstand Lauenhain angesprochen. Der alte und neue Kreisvorsitzende Hans Jorda beschloss die Versammlung mit den Worten: „Erfreut euch an euren Bienen, der Natur und schaut positiv in die Zukunft!“

Der bisherige Vorstand unter Leitung von Kreisvorsitzendem Hans Jorda wurde einstimmig in seinen Ämtern bestätigt und brachte ein unverändertes Ergebnis für die folgenden drei Jahre. red