Die Volkshochschule bietet am Dienstag, 9. Februar, um 19 Uhr den Vortrag " Vorsorgevollmacht /Patientenverfügung" mit Rechtsanwalt Harald Aust als Online-Veranstaltung an. Jeder kann plötzlich in eine Situation kommen, in der andere für ihn entscheiden müssen. Um sicher zu gehen, dass die eigenen Angelegenheiten so geregelt werden, wie man sich dies wünscht, sollte man in gesunden Tagen vorsorgen. Der Vortrag befasst sich mit formellen und inhaltlichen Anforderungen. Anmeldung bei der VHS unter Tel. 09261/ 6060-0 oder im Internet unter www.vhs-kronach.de. Zugangsdaten zu den Online-Veranstaltungen werden per E-Mail versendet. red