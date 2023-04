Die Zukunft der Ortsgruppe, Ehrungen und die Bewirtung der Rennsteighütte standen im Mittelpunkt einer Mitgliederversammlung des Kleintettauer Frankenwaldvereins.

Dazu konnte der Erste Obmann Alfred Schaden über die Hälfte der 32 Vereinsmitglieder begrüßen. Mit Heide Roth stellte er die neue Wirtin der Rennsteighütte vor, die gemeinsam mit Fabian Tietze die Hütte ehrenamtlich bewirtschaften wird. Die Öffnungszeiten der Wanderhütte sollen ausgeweitet werden. Von April bis September wird die Wanderhütte jeden Dienstag ab 16 Uhr und jeden Samstag, Sonntag und an Feiertagen ab 13 Uhr geöffnet sein.

Der lang ersehnte Wunsch Alfred Schadens , sein Amt in jüngere Hände abzugeben, nimmt Formen an. Mit Christel Fehn-Maisel stellte er seine Wunschkandidatin als „Erste Obfrau“ vor. Sie wäre im Falle ihrer Wahl die erste Frau in diesem Amt im Ortsverein. In einer Kurz-Vorstellung stellte Christel Fehn-Maisel einige interessante Ideen vor. Letztendlich ist ihr Ziel, mehr Familien für den Frankenwaldverein zu begeistern und so den Fortbestand der Ortsgruppe zu sichern.

Die Mitglieder sprachen sich einstimmig dafür aus, die für September vorgesehene Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen auf den 16. Juni vorzuziehen. Neben Alfred Schaden stehen der Schriftführer und Kassier Hakan Düzardic und Bernd Heinz als Wander- und Wegewart nicht mehr zur Verfügung.

Für 50 Jahre Mitgliedschaft im Frankenwaldverein sollten Manuela Kraus und Thomas Schmidt geehrt werden. Leider waren beide verhindert und werden nachträglich persönlich geehrt.

Völlig überrascht wurde der Erste Obmann Alfred Schaden , als ihm Bernd Heinz im Auftrag des Hauptvereins eine Urkunde zur Ernennung zum Ehrenmitglied überreichte. Zudem erhielt er die Ehrenurkunde mit Goldener Ehrennadel des Deutschen Jägerverbandes als Anerkennung für seine aktive Unterstützung der Initiative „Lernort Natur“ überreicht.

Abschließend dankte Alfred Schaden allen Helferinnen und Helfern, den Spendern und Revierleiter Christian Goldammer als Vertreter der Bayerischen Staatsforsten, Forstbetrieb Rothenkirchen, für die langjährige Unterstützung der Kleintettauer Ortsgruppe. wvk