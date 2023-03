Bei der Jahresversammlung des VFC Großvichtach standen unter anderem Neuwahlen auf der Tagesordnung . Dabei wurden alle bisherigen Funktionäre und Ausschussmitglieder per Handzeichen einstimmig wiedergewählt. Erster Vorsitzender bleibt Reinhard Engelhardt, 2. Vorsitzender Matthias Janovsky, Geschäftsführer Thomas Heinisch.

Zuvor hatte der Vorsitzende Reinhard Engelhardt die Lage des VFC ausführlich dargestellt. Sein Bericht ging über das abgelaufene Vereinsjahr 2022 und er brachte zum Ausdruck, dass der Betrieb 2022 anfangs noch durch verschiedene Corona-Bestimmungen beeinträchtigt wurde – aber man nach und nach Gott sei Dank wieder zum normalen Leben und normalen Spiel- und Sportheimbetrieb zurückkehren konnte.

Zwei neue Trainer

„Als der SG-Partnerverein SV Fischbach das Klassenziel 2021 mithilfe einer Aufstockung seiner Mannschaft durch Spieler unserer SG erreichen konnte, wurde im Sommer vereinbart, auch für die Erste Mannschaft eine SG aus unseren vier Stammvereinen zu begründen“, erklärte Engelhardt. In der abgelaufenen Saison 21/22 spielte man seitdem mit zwei SG-Mannschaften: 1. Mannschaft SG I Fischbach Kreisklasse 4 Co/KC, Federführung: SVF; 2. Mannschaft SG II Seibelsdorf A-Klasse 5 Co/KC, Federführung: FCS.

Die Bildung der neuen SG I mit zwei neuen Trainern – Bedharian Ari (2.) und Markus Ludwig (1.) – habe sich in der Serie 2021/22 bewährt. Die „Erste“ konnte die Saison mit einem respektablen 8. Platz von 16 mit 42 Punkten beenden. Laut BFV-Einteilung sei die SG I Fischbach leider wieder in die Gruppe 2 (LIF-KC), also mit starken Mannschaften aus dem Kreis LIF, gesetzt worden. Dort mühe sich die Mannschaft bedingt durch den Ausfall etlicher Langzeitverletzter und liegt zurzeit mit 15 Punkten einen Platz vor den Abstiegsrängen. Die SG II Seibelsdorf spielt weiterhin mit mäßigem Erfolg in der A-Klasse 5 Kronach und ziert zur Winterpause das Tabellenende mit nur sieben Punkten. Nachdem die B-Junioren in der Saison 21/22 mit dem FC U/O und FC Kronach eine SG bildeten, sind sie in dieser Saison wieder mit dem FC Seibelsdorf und dem ATSV Thonberg als federführenden Verein zusammen und spielen mit zwei Mannschaften.

Hauptkassier Norbert Orbitz konnte eine erfreuliche Bilanz der Vereinsfinanzen präsentieren, die als gute Basis dafür sorge, dass die entstandenen, nicht unerheblichen Kosten für den Anschluss an das Wassernetz der FWO im Zuge der Anbindung des Ortsteils Großvichtach beglichen werden und heuer auch notwendige und bislang aufgeschobene Sanierungsmaßnahmen am Sportheim und Sportplatz durchgeführt werden können.

Treue Mitglieder geehrt

Anschließend führten die beiden Vorsitzenden Engelhardt und Janovsky zusammen mit Bürgermeister Norbert Gräbner Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft beim VFC und im Bayerischen Fußballverband ( BFV ) durch. Silberne VFC-Vereinsnadel für 20-jährige treue Mitgliedschaft: Florian Göppner, Norbert Gräbner und Stefan Krieg. Goldene VFC-Vereinsnadel für 40-jährige treue Mitgliedschaft: Bernhard Beierkuhnlein, Matthias Gold, Klemens Kern, Alexander Scherbel und Andreas Schubert.

Das BFV-Verbandsehrenzeichen in Silber erhielten für 30-jährige treue Mitgliedschaft im VFC und im BFV Thilo Hempfling und Andreas Vorwald. Mit der BFV-Verbandsehrenmedaille in Silber wurde für 50-jährige treue Mitgliedschaft im VFC und im BFV Rolf Kählig ausgezeichnet. red