— Die Hauptversammlung der Eisenbahnfreunde Rodachtalbahn e. V. stand ganz im Zeichen der geplanten Investitionen in die Infrastruktur der Museumsbahn sowie in die Voruntersuchungen für den Bahnhof Nordhalben .

Wie Vorsitzender Ralf Ellinger berichtete, fanden in diesem Jahr bereits zahlreiche Arbeitseinsätze statt. So wurde das einsturzgefährdete Nebengebäude des Bahnhofs Nordhalben gesichert und entkernt. Als erster Abschnitt zur Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen des denkmalgeschützten Bahnhofs Nordhalben soll dieses Gebäude wieder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Geplant sei die Nutzung des ehemaligen Toilettengebäudes mit Holzlege und Waschküche als Infostelle für die Besucher der Museumsbahn sowie die Errichtung von Toiletten. Dadurch seien künftig der bisherige Infostand am Bahnhofsvorplatz sowie der Toilettenwagen entbehrlich. Allerdings seien zur Ermittlung der gesamten Sanierungskosten für alle Bahnhofsgebäude noch zahlreiche Gutachten erforderlich, die bereits in Auftrag gegeben worden seien.

Die Vorarbeiten zur technischen Sicherung des Bahnüberganges bei Mauthaus seien abgeschlossen. Noch vor Saisonstart soll die Anlage nach Abnahme durch die Aufsichtsbehörde in Betrieb gehen. Zuletzt konnten noch einige notwendige Reparaturen am Schienenbus erfolgreich durchgeführt werden; die an den Nikolausfahrten aufgetretenen technischen Schwierigkeiten seien damit behoben.

Am Bahnhof Nordhalben soll in diesem Jahr eine Infotafel mit Hinweis auf die Betriebszeiten der Museumsbahn angebracht werden. Unverständnis äußerte der Vorsitzende über die angeordnete Entfernung eines Hinweisschildes in Nordhalben . Hier soll jedoch eine Lösung mit den beteiligten Behörden gefunden werden. Für die Sonderfahrten an Ostern stehe die zweiteilige Garnitur wieder zur Verfügung. Eine Reservierung wie im letzten Jahr sei daher diesmal nicht erforderlich. Am 1. Mai nehme die Museumsbahn dann wieder ihren regelmäßigen Betrieb auf. Bis dahin sollen auch die neuen Flyer vorliegen.

Laut Schatzmeister Andreas Birke hat sich nach den beiden finanziell schwierigen Corona-Jahren 2020 und 2021 die Situation entspannt. Auch die Nikolausfahrten seien ein voller Erfolg gewesen. Allerdings habe der Verein in den kommenden Jahren noch ein größeres Darlehen für die zuletzt durchgeführte Hauptuntersuchung der beiden Schienenbusse abzutragen. Auch werde sich der Verein durch den Eigenanteil für die Infrastrukturmaßnahmen an der Strecke sowie die Voruntersuchungen des Bahnhofs Nordhalben im hohen fünfstelligen Bereich nach der Decke strecken müssen. efr