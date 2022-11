Vor 120 Jahren nahm die Verkehrserschließung des Tettauer Winkels mit dem Bau der Eisenbahn konkrete Formen an. Am 12. November 1902 dampfte erstmals eine Lokomotive von Pressig nach Alexanderhütte. Die offizielle Einweihung erfolgte allerdings erst am 23. Juni 1903. Doch die Verwirklichung der Eisenbahnpläne war gar nicht so einfach! Über 20 Jahre kämpften Industrielle und Kommunalpolitiker um die Trassenführung. Immerhin befand sich die nächste Bahnstation bis 1885 in Stockheim.

Die Lokalbahn von Pressig (Bahnhofsbezeichnung Rothenkirchen) nach Tettau kam nach langem Hin und Her doch noch zum Tragen. Entscheidend bei der Bedarfsanalyse waren die wirtschaftlichen Verhältnisse entlang dieser Strecke. So stellte Heinersdorf seinen Holzhandel, seine zwei Ziegeleien, seine acht Schneidmühlen und seine 15 Wirtschaften heraus.

Als weitere Aktivposten wurden die Porzellanfabrik Greiner in Schauberg, die Brauerei in Langenau, die Massamühle in Sattelgrund, die drei Glasfabriken in Alexanderhütte und Kleintettau sowie die Porzellanfabrik Tettau bei der Bewerbung erwähnt.

Trotzdem war Geduld angesagt, denn erst am 9. Juli 1901 setzten die Regierenden mit dem Staatsvertrag zwischen Bayern und Sachsen-Meiningen endgültig Fakten.

Kränze und Fähnchen

Nun ging es Schlag auf Schlag. Im Mai 1902 begannen die Eisenbahner recht zügig mit dem Bau . Wenige Monate danach, im November, dampfte die erste Lokomotive in Richtung Alexanderhütte. Dazu die Zeitungsnotiz: „Mit Erzeugnissen der Glasindustrie beladen, verließ am 12. November der erste Waggon die Station Alexanderhütte. Die Arbeiterinnen der dortigen Fabriken ließen es sich nicht nehmen, demselben einen Schmuck von Kränzen und Fähnchen in den bayerischen Landesfarben auf die Reise mitzugeben.“ gf