Am Mittwoch wurde die 47-jährige Fahrerin eines Peugeot in der Frankenwaldstraße kontrolliert. Die Frau roch nach Alkohol, beteuerte aber, dass sie dem Alkohol abgeschworen und seit dem letzten Jahr keinen mehr angerührt habe. Ein Test am Alkomaten ergab aber einen Wert von 0,82 Promille. pol