Wenn bei den Eulen die Hormone am Anschlag sitzen und ein Schmetterling dazu führt, dass jemand mit dem Gesicht nach unten in einer Pfütze landet, dann könnte es sein, dass Naturfotograf Stephan Amm nicht allzu weit entfernt ist. Er, den man fast nur unter seinem Spitznamen "Stevie" kennt, wird am Donnerstag, 11. März ab 20 Uhr einen virtuellen Vortrag zum Thema " Eulen und Schmetterlinge halten. Organisieren wird das Ganze der Landesbund für Vogelschutz (LBV), Kreisgruppe Kronach .

Bei der Frage warum er gerade diese beiden Themen miteinander verknüpft, muss er nicht lange überlegen: "Ich bin Eulenbeauftragter der LBV-Kreisgruppe Kronach und fotografiere auch aus diesem Grund sehr viele Eulen und die Schmetterlinge waren mein Einstieg in die Naturfotografie . So verbinde ich die Vergangenheit mit der Gegenwart." Zeigen wolle er in seinem Vortrag, den er mit Bildern und Anekdoten zu spicken gedenke, natürlich auch die Artenvielfalt . "In Deutschland gibt es allein 80 bis 90 Tagfalterarten. Bei beiden Tieren , sowohl bei den Eulen , als auch bei den Schmetterlingen, existiert ein Jahreszyklus. Es gibt Schmetterlinge, die im Schnee überwintern, entweder als Ei oder als verpuppte Raupe. Ich will beschreiben, wie so ein Jahr im Zeitraffer aussieht." Dabei verspricht er jetzt schon eines ganz fest: "Keine Angst, meine Texte werden auf keinen Fall zu wissenschaftlich. Ich möchte etwas zeigen, dass unser Auge erfreut." Bewusstsein für die vielen unterschiedlichen Arten wolle er schaffen, meint Amm, "aber nicht lehrbuchmäßig." Er wolle viel lieber draußen sein in der Natur, mit dem Fahrrad fahren, wandern und so seine Entdeckungen machen. "Deshalb rede ich auch nicht in Fachbegriffen, sondern erzähle über die Faszination der Artenvielfalt in der Natur.

Und dann kommt er auf die beiden Anekdoten, die er mit Eulen und Schmetterlingen verbindet: "Im letzten Jahr war ich mit Stefan Friedrich, dem Beauftragten für Greifvogeschutz im Landkreis Kronach , unterwegs. Dabei haben uns die ständigen Rufe der Uhus begleitet und wir fühlten uns schon ziemlich verschaukelt, weil sie nie da waren, wo man sie vermutete. Uhus sind nämlich ziemlich scheu und zeigen sich nicht. Aber bei diesem Konzert waren wirklich die Hormone am Anschlag und als wir entnervt das Handtuch warfen und zu den Autos zurückkehrten, merkten wir, dass es genau über unseren Köpfen gerade zur Paarung kam. Das war ein echter Uhu-Porno. Die waren hudeldaab."

Die andere Geschichte handelt von einem Trauermantel, einem ziemlich seltenen Schmetterling, dem Stevie Amm bis in einen Steinbruch hinterhergerannt war. "Die Pfütze hab ich leider nicht gesehen und bin voll reingebrettert. Am Ende habe ich über mich selber lachen müssen, vor allem über meine Tolpatschigkeit."

Wer Interesse am Vortrag hat, kann sich über den entsprechenden Link auf der Homepage des LBV Kronach dazuschalten. "Aber die Teilnehmerzahl ist auf 100 begrenzt, man muss also schnell handeln. Wenn die entsprechende Nachfrage da ist und wir sie in diesem Vortrag nicht befriedigen können, dann werden wir einen zweiten organisieren," verspricht LBV-Kreisvorsitzender Ulrich Münch. ml