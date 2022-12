Beim jüngsten Treffen des ökumenischen Seniorenclubs St. Wolfgang informierte Clemens Weißerth über die Arbeit und Angebote der Caritas im Landkreis Kronach.

Schwerpunkte sind demnach die allgemeine soziale Beratung , die Beratung für Kur- und Erholungsfürsorge und Fachstelle für Wohnraumsicherung und Wohnungslosenhilfe. Außerdem werden Kontakte zu vielfältigen Selbsthilfegruppen in enger Zusammenarbeit mit der Diakonie vermittelt.

In der allgemeinen sozialen Beratung ist Clemens Weißerth mit seiner Kollegin Birgit Weickert als Ansprechpartner für alle sozialen Schwierigkeiten da. Da gibt es Hilfen beispielsweise beim Umgang mit Behörden, bei der Beantragung und Durchsetzung von sozialen Leistungsansprüchen und bei finanziellen Schwierigkeiten.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Kur- und Erholungsfürsorge, deren Ansprechpartnerin Stefanie Ludwig ist. Weiter berät die Caritas zur Vermeidung oder Beendigung von Obdachlosigkeit und Wohnungsnot. Auch hier ist Birgit Weikert Ansprechpartnerin.

In der Pflege ist die Caritas mit dem Alten- und Pflegeheim St. Elisabeth in Wallenfels, den Sozialstationen in Kronach und Steinwiesen und „In der Heimat wohnen“ in Teuschnitz gut aufgestellt.

Als nächsten Termin gab Maria Berberich den 14. Dezember bekannt. Die adventliche Feier beginnt wie gewohnt um 14.30 Uhr. Auch der Nikolaus (Tom Sauer) hat seinen Besuch angekündigt. red