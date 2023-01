Nach zweijähriger Pause fand am gewohnten Dreikönigstag die Jahreshauptversammlung der Krieger- und Soldatenkameradschaft mit anschließendem Stärkantrinken im Vereinslokal „Zur Linde“ statt. Da keine Wahlen anstanden, nutzte man die Zeit für einen Vortrag über die Entstehung des Kriegervereins vor 150 Jahren. Georg Schneider, der seit mehreren Jahren zu diesem Thema forscht, stellte die Dorfstruktur zur damaligen Zeit vor, die geprägt war von Bauern, Holzhändlern und Flößern. Von den damaligen 600 Bewohnern Friesens waren etwa 100 jüdischen Glaubens. Er erzählte von den 25 Friesener Soldaten , die in den Deutsch-Französischen Krieg zogen, und davon, dass 24 wohlbehalten zurückgekehrt sind. Ein Soldat starb, jedoch nicht im Kampf, sondern an Typhus. Im Jahresrückblick des Ersten Vorsitzenden Jan Kraus ragte die feierliche Einweihung des restaurierten Kriegerdenkmals mit der Durchführung eines Großen Zapfenstreichs heraus. 2022 hat sich durch Georg Schneider auch die Möglichkeit der Zusammenarbeit zwischen Museum und Kriegerverein ergeben. Im Mittelpunkt stand bei diesem Projekt die Vergangenheit der jüdischen Mitbewohner und Mitbürger des 19. Jahrhunderts. Nicht nur die historische Aufarbeitung der Ortsgeschichte, sondern auch das tatkräftige Anpacken bei der Freilegung einer historischen Mikwe in einem leer stehenden Haus war der Arbeit der Vereinsmitglieder und der wissenschaftlichen Begleitung von Georg Schneider geschuldet. Ein weiterer Höhepunkt der Zusammenarbeit im Jahre 2022 war die Eröffnung des Judenweges in Friesen . Ein modernes Projekt: Mit Hilfe des Smartphones, das mittlerweile im individuellen Alltag ein ständiger Begleiter ist, werden interessierte Menschen in die dörfliche Vergangenheit der jüdischen Mitbürger geführt. red