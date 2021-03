Erlangen/ Ludwigsstadt — Eigentlich war Heiko Beyer immer der Meinung, er sei beruflich gut aufgestellt. Der 52-jährige gebürtige Ludwigsstädter arbeitet als Fotojournalist und ist mit seinen abendfüllenden Live-Reportagen über ferne Länder auf den Bühnen Deutschlands zu sehen. Daneben organisiert er in Erlangen die Vortragsreihe "Fernweh Spezial" und arbeitet als künstlerischer Leiter des Fernweh-Festivals. Und last but not least leitet er Fotoreisen und vermittelt sein Wissen als Seminarleiter. Da kann doch nicht viel passieren? Oder etwa doch?

Leider sieht die Realität ganz anders aus. Genau das Umfeld um die Bereiche "Veranstaltungen - Reise - Seminare" fiel durch die Corona-Krise in eine tiefe und lang anhaltende Rezession. "Wir waren unter den ersten, denen ein faktisches Berufsverbot auferlegt wurde - und wir werden die letzten sein, die wieder arbeiten dürfen", verdeutlicht der Weltenbummler.

Dabei lief doch alles gerade so gut: Heiko Beyer hatte nach dreijähriger Arbeit sein neues Bühnenprogramm "Neuseeland - Ein halbes Jahr durchs Land der Kiwis" fertiggestellt und wollte ab Oktober des letzten Jahres auf eine 80-Städte-Tournee aufbrechen. Auch ein erneuter Auftritt in seiner Heimatstadt Ludwigsstadt war geplant, wo er in den vergangenen Jahren bei insgesamt drei Live-Multivisionen ein zahlreiches Publikum in fremde Länder entführt hatte. Leider musste die Veranstaltung in Ludwigsstadt nun um ein Jahr auf den 25. März 2022 verschoben werden. Drei Jahre hat er dafür hart gearbeitet und viel investiert, aber jetzt leider keine Möglichkeit, seine Show live zu zeigen. "Immerhin gibt es jetzt eine Doppel-DVD mit knapp drei Stunden Spielzeit, die man über meine Webseite bestellen kann und mit der ich vielleicht ein wenig der Produktionskosten wieder einspielen kann", hofft er.

Abenteuer auf der Webseite

Auch das "Fernweh-Festival" hatte bereits im März 2020 über 1000 Karten verkauft, musste aber mit seinem ganzen Programm auf den November 2021 verschoben werden. "Nichtsdestotrotz", meint der Globetrotter mit einem Grinsen, "bin ich optimistisch und hoffe, dass uns unser Publikum - eben alle, die auf Reisen, Abenteuer und fremde Kulturen stehen - treu bleibt". Daher bietet das "Fernweh-Festival" ab dem 1. März monatlich eine Reise- oder Abenteuerreportage auf seiner Webseite an. Die Produktionen im Streaming-Format sind komplett kostenlos und jeweils für einen Monat online verfügbar. Als Dankeschön kann man dem Festival eine Spende zukommen lassen. "Damit hoffen wir, etwas leichter über diese schwierige Zeit zu kommen und gleichzeitig auch den einen oder anderen Globetrotter bzw. Fotojournalisten zu unterstützen", wünscht sich Heiko Beyer, der den Start der Streaming-Reihe selbst bestreitet: "Chile - Land der Kontraste", so der Titel, bei dem er zu einem Streifzug durch sein Lieblingsland Südamerikas einlädt.

Seine Reise startet in Santiago de Chile. Dann führt er weiter in den hohen Norden mit seinen Wüsten, schimmernden Lagunen, ausgetrockneten Salzseen und hohen Vulkanen. Über die Osterinsel reist er anschließend in den Süden, nach Patagonien - einem Land aus bizarren Bergen, Eisfeldern, Wind und Gauchos - und endet schließlich im wilden Feuerland bei den letzten Goldsuchern .

Aber zurück nach Deutschland. Wie hat der Fotojournalist , Produzent und Vortragsreferent das Arbeitsverbot im Frühjahr 2020 verkraftet? "Für mich war es Mitte März wie eine brutale Vollbremsung - von 140 Stundenkilometern hin zu völligem Stillstand. Das muss man erst einmal verdauen. Und der tröstende Rotwein schmeckte auch die ersten Tage besonders gut. Aber irgendwann habe ich mich dann selbst gefragt, welche Möglichkeiten ich habe. Kopf in den Sand, Alkoholiker oder Sportjunkie. Am Ende habe ich mich für letzteres entschieden und den ganzen letzten Sommer auf dem Fahrrad oder im Studio verbracht. Es klingt völlig widersinnig, aber durch Corona bin ich fit wie nie - auch wenn das natürlich alles nicht so gedacht war", erzählt er.

Die im Grunde ja positiv zu bewertenden Soforthilfen, Überbrückungs- und Neustarthilfen kann er inzwischen nur noch mit hilflosem Schulterzucken quittieren. "Das Fernweh-Festival ist bislang durch alle Maschen gefallen. Immer fand man Gründe, uns die Hilfe zu verweigern. Ob es dieses große Event in Zukunft noch geben wird, hängt letztlich davon ab, ob die Behörden doch noch unterstützend tätig werden."

Natürlich befindet er sich nicht alleine in dieser Situation. "So viele Selbständige sehen sich im Moment vor den Bruchstücken ihres jahrelangen Schaffens, müssen ihren Traum begraben. Zurück bleiben verbitterte Menschen, die nicht nur finanziell ins Abseits geschoben werden, sondern nicht mehr die Energie für einen Neubeginn besitzen. Ich selbst wurde in den letzten Monaten nicht nur einmal als ,nicht systemrelevant' und als ,tolerierbarer Kollateralschaden ' bezeichnet. Ich denke, jeder kann nachvollziehen, wie man sich als Künstler und Kulturschaffender, der seinen Job liebt und lebt, dabei fühlt", meint er.

Ein "naturgewaltiges" Projekt

Aber Nichtstun ist nicht sein Ding. So half Heiko Beyer den ganzen letzten Herbst dabei, auf einem großen Areal nahe Nürnberg kleine Bäumchen zu pflanzen. Dort soll mit über 5000 Setzlingen ein naturnaher und klimaresistenter Mischwald entstehen. In seinem Fitnesscenter hat er gerade die Technik fürs Streamen der Online-Kurse eingerichtet. Und Heiko Beyer nutzt die Frühlingsmonate, um ein neues Projekt nach vorn zu treiben: "Vulkane der Erde", so der Arbeitstitel. Seit bereits 15 Jahren zieht es den Fotojournalisten immer wieder zu den aktiven Feuerbergen, wobei ihn auch interessiert, wie Mensch und Natur mit dieser Naturgewalt umgehen. Reisen nach Äthiopien , in den Kongo, zu den Südseeinseln von Vanuatu, Indonesien, Italien und Island hat es schon gegeben.

"Und wenn alle Stricke reißen", meint der Weltenbummler mit einem Augenzwinkern, "ziehe ich eher als geplant zurück in die Heimat nach Ludwigsstadt und widme mich der Geranienzucht."