Der Vollausbau der Kreisstraße 3 zwischen Pressig und Eila mit Ausbau der Ortsdurchfahrt Eila ist eine sehr wichtige Baumaßnahme für den Landkreis Kronach und den Markt Pressig . Bei einer Baustellenbegehung informierten Landrat Klaus Löffler und Bürgermeister Stefan Heinlein über die gute Zusammenarbeit im Vorfeld der Planungen dieses Gemeinschaftsprojekts unter Bauträgerschaft des Landkreises Kronach.

Da im gesamten Bereich auch Gehwege angelegt werden, ist die Maßnahme ein wichtiger Beitrag zur Verkehrssicherheit von Autofahrern und Fußgängern gleichermaßen, vor allem auch für Kinder auf ihrem Weg zur Schule in Pressig . Der Markt Pressig wird im Zuge der Baumaßnahme die Wasserleitung erneuern und den Neubau der Gehwege durchführen. Wobei die Kosten für den Gehweg außerhalb des Ortes Eila der Landkreis Kronach trägt.

Gunther Dressel vom Sachgebiet Kreisstraßen im Landkreis Kronach informierte an der Baustelle über Details. Der Vollausbau der Fahrbahn erstreckt sich über eine Länge von 1050 Metern und einer Breite von sechs Metern, hinzu kommt der Gehweg mit 1,50 Meter Breite von der Einmündung der B 85 bis zum Ortsende Eila.

Die Maßnahme beinhaltet auch die Erneuerung eines Durchlasses auf freier Strecke sowie den Bau einer Stützmauer in der Ortsdurchfahrt Eila. Die Kosten für den Gehweg innerorts trägt der Markt Pressig , außerorts ist der Landkreis Kostenträger. Die Gesamtkosten betragen circa 3,4 Millionen Euro, wovon auf den Markt Pressig circa eine Million entfallen dürfte. Die Förderbescheide aus dem Bayerischen Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (BGVFG) mit 1,78 Millionen Euro und dem Förderprogramm des Bayerischen Finanzausgleichgesetzes (FAG) mit 260.000 Euro liegen bereits vor.

Fertigstellung bis zum Herbst

Bisher wurden im Jahr 2021 (Baubeginn 23. August) im Bauabschnitt I die Wasserleitung, Oberflächenentwässerung, Stützmauer, Straßenbau und Gehweg vom Ortsende Eila bis zur Bushaltestelle ausgeführt. In diesem Jahr werden in Bauabschnitt II Wasserleitung, Oberflächenentwässerung, Rahmendurchlass, Straßenbau und Gehweg von der Bushaltestelle Eila bis zur Einmündung der B 85 in Pressig folgen. Das Bauende ist für September/Oktober 2022 vorgesehen.

Landrat Klaus Löffler dankte bei der Baustellenbegehung besonders den Grundstückseigentümern für die Bereitschaft, ihre Grundstücke für die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer bereitzustellen, der Regierung von Oberfranken und dem Freistaat Bayern für die Finanzhilfe sowie den Ingenieurbüros HTS Kronach und SRP für die gute und schnelle Planungsumsetzung. eh