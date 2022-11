Die Volkshochschule (VHS) Kreis Kronach wählte eine neue Vorstandschaft und ehrte bei der Mitgliederversammlung verdiente Mitglieder . In der Versammlung herrschte durchweg positive Stimmung, nicht nur weil es die erste richtige Präsenzversammlung im generalsanierten und teils neuerbauten Gebäude in Kronach war, sondern auch weil die Berichte über die vergangenen Jahre optimistisch für die Zukunft stimmen.

Die Erste Vorsitzende , Kronachs Bürgermeisterin Angela Hofmann sah schon in ihren Begrüßungsworten eine Symbiose der Stadt Kronach als aufstrebender, moderner Stadt, die auf besondere Weise Traditionen mit Innovationen verbinde, mit dem umfangreichen und aktuellen Bildungsangebot der VHS. Die Vorsitzende freute sich über die weiter aufstrebende VHS Kreis Kronach . Auch die Generalsanierung und der Neubau dienten der Aufwertung und Stärkung der Einrichtung und seien eine gelungene städtebauliche Verschönerung.

In ihrem 75. Jubiläumsjahr sei die VHS bestens aufgestellt. Sie biete Bildungsangebote für jedes Alter und alle Lebensbereiche und wirkt in 15 Außenstellen im gesamten Landkreis Kronach . Hofmann ging auf die breit gefächerten Bildungsangebote ein, die von qualifizierten beruflichen Weiterbildungsmaßnahmen über Sprachkurse bis hin zu Angeboten aus Kultur, Freizeitgestaltung, Gesundheit und Wohlbefinden reichen. Dabei gehen die Aufgaben der VHS weit über reine Wissensvermittlung hinaus. Gerade in der Vereinsstruktur, dem Vormittagskreis und der „jungen VHS“ liege die gesellschaftliche Bedeutung begründet. Kursangebote zu aktuellen Themen schärfen das Bewusstsein für die Herausforderungen der Gegenwart und fördern das Demokratieverständnis. Dazu hob sie das Programm „Demokratie leben“ hervor, ebenso aber auch kreative Angebote wie das „ Mädchen Café“, das Schülerinnen die Möglichkeit zur Gestaltung öffentlichen Raumes biete.

Bildung sichert Lebensqualität

Angela Hofmann sieht beste Voraussetzungen in der VHS für ein erfolgreiches Wirken in der Zukunft zum Wohle der Bevölkerung, denn Bildung sichere Einkommen, Lebensqualität und sozialen Frieden.

Hofmann dankte allen VHS-Mitarbeitern für ihren Einsatz und auch den ausscheidenden Vorstandsmitgliedern. Reinhard Autolny ist seit fast 40 Jahren Mitglied und war fünf Jahre Zweiter Vorsitzender und seit 2010 engagierter Beisitzer. Großen Einsatz zeigte er für die Generalsanierung und den Neubau des VHS-Gebäudes. Dietmar Frölking ist seit 1983 Mitglied und auch fast 40 Jahre zuverlässiger Kassenprüfer. Beide hätten sich um die Belange der VHS Verdienste erworben.

Die Leiterin des VHS-Kreises Kronach , Annegret Kestler, konnte wegen Erkrankung nicht anwesend sein und gab ihren Arbeitsbericht über Video ab. Auch wenn man lange Zeit durch Baumaßnahmen und Corona-Auflagen nur stark eingeschränkt den vielfältigen Ideen und Aufgaben nachkommen konnte, erwies sich die Arbeit der VHS als erfolgreich und es wurde viel Innovatives ins Programm eingebracht. Ihr Geschäftsbericht wurde mit viel Beifall bedacht, ebenso wie die Berichte der pädagogischen Mitarbeiter, Johannes Hausmann und Sabine Nachtrab. Eine absolut erfreuliche Entwicklung bestätigte auch Landratsstellvertreter Gerhard Wunder . Der Landkreis werde auch weiterhin die VHS finanziell unterstützen.

Das Ergebnis der Neuwahlen: Erste Vorsitzende Angela Hofmann, Zweiter Vorsitzender Ralf Völkl, Dritte Vorsitzende Susanne Daum. Beisitzer Prof. Veronika Hammer und Dietmar Lang (neu), zwei neue Kassenprüfer: Karl Herbert Fick und Petra Öhring. eh