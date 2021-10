Zahlreich kamen die Jubilare dieser Tage in der Christuskirche in Kronach zusammen, um ihr Konfirmationsjubiläum zu feiern. Acht goldene Konfirmanden, acht diamantene Konfirmanden, zwölf eiserne, drei Gnaden- und ein Kronjuwelen-Konfirmand begingen gemeinsam die Jahrestage ihrer Konfirmation . Der Pfarrer Andreas Heindl verglich in seiner Predigt das Leben eines Gläubigen mit den Jahresringen eines Baumes. Der Posaunenchor unter Leitung von Kirchenmusikdirektor Marius Popp (auch an der Orgel) wirkte bei dem Gottesdienst mit schönen Liedern mit. red