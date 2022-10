Am Dienstag gegen 21 Uhr kam es im Kreuzungsbereich B 173/Im Gries zu einem Beinaheunfall mit einem Opel-Astra-Fahrer. Der Beschuldigte kam mit seinem Wagen aus einem Feldweg ohne Licht herausgefahren und fuhr, ohne anzuhalten, bei Rotlicht in den Kreuzungsbereich ein. Zwei bevorrechtigte Autofahrer, die Grünlicht hatten, mussten abbremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

Zeugen gesucht

Der 71-jährige Opel-Fahrer setzte unbeirrt seine Fahrt in Richtung Kronach fort. Nach Angaben nachfolgender Zeugen fuhr der Mann mit sehr langsamer Geschwindigkeit Richtung Süden und überfuhr weitere rote Ampeln. Der Fahrer konnte in Kronach von einer Polizeistreife gesichtet werden. Anhalteversuche mit Blaulicht und angeschaltetem Anhaltesignalgeber wurden vom Beschuldigten wiederholt ignoriert.

Das Fahrzeug konnte letztendlich in der Rodacher Straße angehalten werden. Der am Steuer sitzende Mann machte einen offensichtlich verwirrten und desorientierten Eindruck. Er wurde mit Verdacht auf ein neurologisches Problem ins Klinikum nach Kronach gebracht und dort medizinisch betreut. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Führerschein des 71-Jährigen einbehalten. Die Polizei Kronach sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen/Geschädigten des Vorfalls unter Telefon 09261-5030.