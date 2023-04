Ende vergangener Woche hat die Polizeiinspektion Ludwigsstadt verstärkt Kontrollen im Rahmen des Bayerischen Verkehrssicherheitsprogramms 2030 durchgeführt. Am späten Donnerstagabend überprüfte eine Streife in Teuschnitz zunächst eine Fahrzeugkombination aus Lastwagen und Anhänger mit polnischer Zulassung, die verschiedene Zaunsegmente beförderte. Wie sich herausstellte, hatte das Gespann ein zulässiges Gesamtgewicht von insgesamt 6,5 Tonnen, dennoch war in der Zugmaschine nicht das erforderliche Kontrollgerät eingebaut. So konnten die Polizeibeamten weder Lenk-, noch Ruhezeiten des polnischen Fahrers nachvollziehen. Weil diese Fahrpersonalvorschriften nicht nur der Verkehrssicherheit , sondern auch dem Arbeitnehmerschutz dienen, erwartet den polnischen Unternehmer nun eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige mit einem Bußgeldvorschlag von 750 Euro.

Eine weitere Hauptunfallursache ist die mangelnde Verkehrstüchtigkeit der Fahrer. So wurde am Samstagabend wiederum in Teuschnitz ein Autofahrer aus dem Kronacher Landkreis kontrolliert. Dabei ergaben sich Anhaltspunkte, dass der 31-jährige lediglich eine Fahrerlaubnis der Republik Moldau besaß, sein ordentlicher Wohnsitz jedoch bereits seit Juni 2022 in Deutschland liegt. Weil seine sogenannte Drittstaaten-Fahrerlaubnis jedoch nur sechs Monate Gültigkeit im Inland besaß, leiteten die Polizeibeamten ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein und untersagten jegliche Weiterfahrt bis zur Erlangung einer gültigen deutschen Fahrerlaubnis. pi