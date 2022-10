Die Bezirksdelegiertenversammlung des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnen-Verbandes konnte vergangenes Jahr nur online stattfinden. Jetzt wurden verdiente Mitglieder bei einem Ehrungsabend gewürdigt.

Trotz unglaublicher Probleme hätten die Lehrerinnen und Lehrer im BLLV Oberfranken auf alles geachtet, um in der Notsituation der letzten Jahre das Beste daraus zu machen, so BLLV-Präsidentin Simone Fleischmann. „Die Lehrerinnen und Lehrer machen’s, das ist die Falle“, betonte sie. Keiner leugne den Lehrermangel , auch wenn Minister Piazolo sage, man habe so viele Lehrer wie noch nie. „Wir haben auch so viele Schülerinnen und Schüler wie noch nie. Wir haben das Problem an den Schulen, dass wir nicht genug Köpfe haben für das Geld.“

Es wird diskutiert, Kunst, Musik und Sport als Randstunden zu streichen – oder durch andere Leute unterrichten zu lassen. „Wie krank ist das System.“ 70 Schulleiter und Schulleiterinnen hätten im vergangenen Schuljahr hingeschmissen, „weil sie die Verantwortung nicht mehr übernehmen wollten.“ Dabei seien es viele engagierte Pädagoginnen und Pädagogen, die alles für Schule und Kindertagesstätten geben.

Geehrt wurden verdiente Pädagoginnen und Pädagogen aus dem Landkreis Kronach . Viele Jahre leitete Sigrid Rosenbusch (Ludwigsstadt) die Fachgruppe Förderlehrer. Weiter wurden Sabine Siegelin, Franz-Josef Wich und Kreisvorsitzender Jens Schmidt geehrt. rg