Fasching, Fastnacht, Karneval – das bedeutet viel Spaß, viel Arbeit und sehr viel ehrenamtliches Engagement. Auch Steinwiesen würde in Sachen Fasching nicht so dastehen, wenn es die vielen fleißigen Helfer nicht gäbe. Um die Pflege der Fastnacht und Erhaltung fastnachtlichen Brauchtums haben sich einige Personen aus der Faschingsgesellschaft Steinwiesen (FGS) besonders verdient gemacht. Sie erhielten aus der Hand des Bezirkspräsidenten des Fastnacht-Verbandes-Franken (FVF), Norbert Greger, und dem Beirat Gernot Schöpf den Verdienstorden des FVF.

Carina Höhn bekam den Verbandsorden des Fastnacht-Verbandes Franken. Sie fing 2004 bei der Prinzengarde an und trainierte von 2012 bis 2019 die Garde sowie die „Nochdglädds-Dancers“, eine Männertanzgruppe. Von 2016 bis 2022 war sie Aktivensprecherin und in der Session 2015 mit ihrem Mann Frank das Prinzenpaar.

Ramona Smettane erhielt ebenfalls den Verbandsorden des Fastnacht-Verbandes Franken. Sie ist eine Faschingsnärrin in reinster Form. Sie gründete den Jugendelferrat, übt Sketche mit ihm ein, sammelt beim Faschingsumzug , hilft bei allen Vorbereitungen und Bewirtungen. In der Session 2019/20 regierte sie mit ihrem Mann Frank die Steinwiesener Narren. Von 2016 bis 2021 war sie Schriftführerin der FGS und seit 2021 ist sie Dritte Vorsitzende.

Die Ehrennadel des Fastnacht-Verbandes-Franken in Gold ging an Sabine Unglaub. Sie tanzte in verschiedenen Tanzgruppen, trainierte bis 2020 die Jugendgarde und kümmerte sich bis 2022 um die Kostüme. Gemeinsam mit ihrem Mann Robert war sie 2016/17 Prinzenpaar der FGS. Außerdem organisiert sie die Arbeitsgruppe der Landkreisnarren im Landkreis Kronach.

Die ganze Familie ist faschingsverrückt

Nadine Hopfwar bekam ebenfalls die Ehrennadel. Sie war einst Gardemädel, tanzte bei Schautänzen mit und betreute bis 2020 die Jugendgarde als Trainerin. Die ganze Familie ist im Fasching aktiv, als Gardemädchen und der Mann als Elferrat. Außerdem betreut sie die SV-Turner bei ihren Auftritten.Yvonne Kremerwar bekam ebenfalls die Ehrennadel. Sie war jahrelang in der Prinzengarde aktiv, als Tänzerin und Trainerin. Mit ihrer Schautanzgruppe trat sie auch bei Franken Helau 2020 auf. 2014/15 war sie mit ihrem Mann Christian das Prinzenpaar.

Ein Sessionsorden ging an Guido Freyer, einen verlässlichen und ideenreicher Helfer der Büttenabende und anderer Veranstaltungen. Seit Jahren sorgt er mit seinem Team für die Versorgung der Gäste mit kleinen Speisen und Schnäpsen, die er als Stewardess im selbst gebauten „Saftschubsen-Wägelchen“ an den Mann bringt. Ihm zur Seite stand in den letzten Jahren Christian Schmidt , auch er ist immer für die FGS da − sei es als Wagenengel, Diensteinteiler oder beim Aufräumen. Auch er erhielt den Sessionsorden. Ebenso wie der „Hausherr“ im Mehrzweckhaus in Nurn, Markus Merkl, für sein Engagement.

Sessionsorden gab es auch für den Nachwuchs: Beim Familienbüttennachmittag verlieh Wieland Beierkuhnlein, Präsident der FGS, zwei Sessionsorden. Die beiden Nachwuchsmoderatorinnen, Lisa Schmittdorsch und Emelie Hauck, freuten sich über ihre Auszeichnungen. sd