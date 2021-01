Auf eine telefonische Verbindung zum Himmel setzte man beim jüngsten Rhythmo-Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche. Silvia Wachter ( Gitarre und Gesang ) und Margitta Bergfeld (Geige) hatten ein entsprechendes Programm zusammengestellt. Kaplan Florian Will meinte zum Schluss, dass die fehlgeschlagene Verbindung im Gottesdienst nicht im Zusammenhang mit dem Ausfall der Telefonanlage des Pfarramtes in Verbindung steht. Da hatten die Techniker zuletzt tatsächlich Schwierigkeiten mit der Software. Die Störung sei aber mittlerweile behoben. Foto: Michael Wunder