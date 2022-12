Die erste gemeinsame Adventsfeier mit Ehrungen führten die VdK-Ortsverbände Schnaid und Wallenfels im Jugendheim in der mittleren Schnaid durch. Es bestand Nachholbedarf, da aufgrund der Pandemie in den vergangenen Jahren alle Veranstaltungen abgesagt werden mussten. Doch nun begrüßten die Vorsitzenden Werner Wich (VdK Schnaid) und Ulla Barthel (VdK Wallenfels ) zahlreiche Mitglieder . Die Ehrungen nahmen die Vorsitzenden zusammen mit dem Kreisvorsitzenden Heinz Hausmann vor.

Geehrt wurden für den Ortsverband Wallenfels : 20 Jahre Mitgliedschaft und 20 Jahre Ehrenamt : Ulla Barthel; zehn Jahre Mitgliedschaft und zehn Jahre Ehrenamt : Elke Gambert; 30 Jahre Mitgliedschaft: Helmut Müller ; 20 Jahre Mitgliedschaft: Marianne Beetz; zehn Jahre Mitgliedschaft: Ute Schlee, Maria Rebhan.

Geehrt wurden für den Ortsverband Schnaid: 40 Jahre Mitgliedschaft und zehn Jahre Ehrenamt : Anni Hofmann; 25 Jahre Mitgliedschaft und zehn Jahre Ehrenamt : Erhard Feulner; 20 Jahre Mitgliedschaft und zehn Jahre Ehrenamt : Bernhard Stöcker; fünf Jahre Ehrenamt : Eberhard Wiedel; 30 Jahre Mitgliedschaft: Erika Leipold; 25 Jahre Mitgliedschaft: Betti Föhrkolb, Renate Gleich, Helga Wiedel; 20 Jahre Mitgliedschaft: Christine Stang, Erhard Spindler, Balfriede Wiedel, Johanna Ziegler, Franz Gleich, Willi Hain, zehn Jahre Mitgliedschaft: Jürgen Gleich, Oswald Gleich, Roland Schuberth, Maricka Wiedel

Werner Wich ging auf die immer weniger werdenden Mitglieder in der Schnaid ein. Man wolle sich überlegen, ob ein eigenständiger Ortsverband noch Sinn mache oder ob man sich mit Wallenfels zusammentun sollte. Er bat die Mitglieder , sich dies bis zur nächsten Jahreshauptversammlung 2023 zu überlegen, denn dann stehen Wahlen an. Kreisvorsitzender Heinz Hausmann dankte allen Geehrten für ihre Treue zum Verband. Schnaid ist einer der kleinsten Ortsverbände, aber die Zusammenarbeit sei stets sehr gut gewesen. Der OV wurde bereits 1948 gegründet und würde im nächsten Jahr das 75-jährige Bestehen feiern. Hausmann ging darauf ein, dass in Oberfranken ca. 99.000 Menschen Mitglieder im Sozialverband sind, im Landkreis Kronach etwa zehn Prozent der Einwohner, 6600 Mitglieder . Er ging auf Weihnachten ein, das Fest des Friedens. Aber der Mensch schaffe es nicht, Frieden in der Welt zu schaffen. Man solle im eigenen Haus, in der Nachbarschaft, im Dorf anfangen. „Wir müssen hier für Frieden sorgen, um so ein gutes Beispiel für die Welt zu geben“, betonte Hausmann. Der Dritte Bürgermeister der Stadt Wallenfels , Andreas Buckreus, dankte allen, die sich aktiv und passiv hier einbringen. Sabine Deuerling