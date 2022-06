Bei den Neuwahlen im Rahmen der Jahreshauptversammlung des Fußballclubs (FC) Birnbaum wurden Klaus Münzel als Vorsitzender und sein Sohn Lukas als stellvertretender Vorsitzender wieder an die Vereinsspitze gewählt. Während auch Schriftführer Günter Beetz wieder das Vertrauen der Versammelten erhielt, tritt als Kassier Lukas Jakob die Nachfolge von Marco Kotschenreuther an. Bereits seit 1994, also 28 Jahre lang am Stück, war Kotschenreuther in diesem Amt tätig. Dem Vereinsausschuss gehören an: Dominik Müller, Dominik Kotschenreuther, Andreas Ebertsch, Dominik Bätz, Stefan Ebertsch und Frank Murmann. Aufgrund sieben neuer Mitglieder zählt der FC nunmehr 100 Mitglieder. Bei seinem Rückblick berichtete Vorsitzender Klaus Münzel von einer erfreulichen Entwicklung im Fußballspielbetrieb. So konnte in der A-Klasse die Spielgemeinschaft des FC Birnbaum mit dem DJK-SV Neufang II den ausgezeichneten dritten Tabellenplatz, punktgleich mit dem TSV Neukenroth II, belegen. Allerdings ging das Entscheidungsspiel um die Vizemeisterschaft verloren. Die neu gegründete zweite Mannschaft der SG Birnbaum II/Neufang III erreichte in der B-Klasse den zufriedenstellenden fünften Rang. Mit dem Ehrenzeichen in Silber mit Gold konnten für 40-jährige Mitgliedschaft folgende Personen ausgezeichnet werden: Harald Gareis, Helmut Grebner, Thomas Hofmann, Walter Löffler und Engelbert Zwosta. Für 25 Jahre (Silber) wurden Fritz Geiger, Günter Müller und Günter Partheymüller geehrt. hf