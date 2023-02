Auto angefahren und

dann geflüchtet

In der Klosterstraße ist am Dienstagnachmittag ein weißer Fiat Panda angefahren worden. Das Fahrzeug war in der Zeit von 14.45 bis 16.40 Uhr auf Höhe der Hausnummer acht geparkt. Der Halter stellte bei seiner Rückkehr fest, dass jemand das Fahrzeug hinten links touchiert und hierbei einen Schaden in Höhe von rund 1000 Euro verursacht hatte. Sachdienliche Hinweise zum Schadensverursacher nimmt die Polizei Kronach unter der Telefonnummer 09261/5030 entgegen.

Ladendieb wurde mit Haftbefehl gesucht

Ein 38-jähriger Mann ist am Dienstagmorgen beim Ladendiebstahl erwischt worden. Der Beschuldigte wurde dabei beobachtet, wie er in einer Apotheke einen Ovulationstest aus dem Regal nahm und diesen in seine mitgeführte Plastiktüte steckte und anschließend mit der unbezahlten Ware das Geschäft verließ. Der aus dem osteuropäischen Raum stammende Beschuldigte wurde während einer sofort eingeleiteten Fahndung festgenommen. Neben dem entwendeten Test hatte der Mann noch zwei entwendete Fieberthermometer bei sich. Der Entwendungsschaden wird mit 45 Euro beziffert. Während eines anschließenden Fahndungsabgleichs wurde festgestellt, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag. Diesen konnte er jedoch durch abwenden, indem er 120 Euro zahlte. Deshalb wurde der Beschuldigte wieder auf freien Fuß gesetzt.

Im Tatzeitraum Ende Januar bis Anfang Februar haben bisher unbekannte Täter mehrere Gegenstände am Rundwanderweg in Nordhalben verwüstet. Eine Wandertafel und der dazugehörige Wegweiser wurden umgesägt und in den Fluss geworfen. Ebenso wurde ein Holzsteig zerstört. Der Ortsgruppe Nordhalben des Frankenwaldvereins sowie dem Markt Nordhalben entstanden als Geschädigte dieser Verwüstung ein Schaden in Höhe von etwa 1200 Euro. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten sich telefonisch unter der folgenden Rufnummer bei den ermittelnden Beamten zu melden: 09263/975020. pi