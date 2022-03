Am Bahnhof in Kronach haben bislang Unbekannte zwischen Samstag und Montag die öffentlichen WC-Anlagen demoliert. Die Vandalen traten in der Herren- und Damentoilette sämtliche Türen ein und richteten einen Sachschaden von etwa 1100 Euro an. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Kronach unter Telefon 09261/5030 entgegen.