Seit vier Jahrzehnten steht Petra Söhnlein in Kronach als „multifunktionell“ einsetzbare Verwaltungsangestellte in Diensten des Erzbischöflichen Ordinariats. Die Mitarbeiterin im Sekretariat leistete einen unschätzbaren Beitrag besonders für den Aufbau und die Entwicklung der Erwachsenenbildungsarbeit im Landkreis. In einer Feier im Seminarraum der Katholischen Erwachsenenbildung (KEB) Kronach wurde der Jubilarin für ihre Leistung gedankt. Eingeladen hatte das Erzbistum Bamberg .

Beständig, bodenständig, Fundament und Ecksteine bildend, worauf alles andere aufgebaut ist: Ein Stein habe, so der Leiter der Hauptabteilung für die außerschulische Bildung, Christian Kainzbauer-Wütig, in seiner Laudatio, sehr viel gemeinsam mit Petra Söhnlein. Diese sei in Kronach gewissermaßen ein Urgestein.

Vor bald 61 Jahren hier geboren, habe sie bis auf wenige Ausnahmen ihren Stammplatz nicht verlassen. 1980 habe sie Heinz Hausmann vom Katholischen „Volksbüro“ der KAB nach ihrer Ausbildung bei der Firma Loewe mit 19 Jahren gewissermaßen „ausgegraben“. Seitdem sei sie zum Fundament für die Bildungsarbeit in und um Kronach geworden, und dies nunmehr mit einem Jahr Unterbrechung 40 Jahre lang.

Vom 1. Juli 1980 war Petra Söhnlein – mit einjähriger Auszeit 1984/85 – bis 1999 im „Volksbüro“ beschäftigt. Im Anschluss wechselte sie zur Geschäftsstelle der Katholischen Erwachsenenbildung und mit einigen Stunden auch zum Dekanatsbüro des Erzbischöflichen Jugendamts . In ihrer Person war damit bis 2018 der klassische katholische Bildungssozialisationsweg von der Arbeit mit Jugendlichen bis zur Arbeit mit Erwachsenen vereint.

Welchen Gewinn ein Arbeitgeber durch eine so lange bei ihm Beschäftigte habe, könne man bei Petra Söhnlein sehen. „Mit so großem Erfahrungswissen und einem so großen Netzwerk an Personen, die sie persönlich kennt und das dadurch die Arbeit in der Geschäftsstelle der Erwachsenenbildung erleichtert, sind nur wenige ausgestattet“, stellte er heraus.

„Ich gehe jeden Tag gerne auf die Arbeit“, bekundete die Jubilarin Petra Söhnlein. hs