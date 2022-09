Die Herz-Jesu-Pfarrei in Pressig feierte ihr Kirchweihfest mit einem Festgottesdienst in der Herz-Jesu-Kirche. Dem Festgottesdienst ging eine Kirchenparade mit Fahnenabordnungen der Vereine voran, angeführt vom Musikverein Pressig .

Im mit bunten Blumengestecken geschmückten Gotteshaus zelebrierte Pfarrvikar Anton Heinz den Festgottesdienst. Mitgestalter war Diakon Alfred Trebes. Für die feierliche musikalische Umrahmung zeichneten an der Orgel Uwe Thoma und der Frauenchor „SingAmoll“ mit der Chorleiterin Michaela Scherbel verantwortlich.

Nach dem Festgottesdienst spielte der Musikverein Pressig unter der Leitung von Dominik Richter zum zünftigen Frühschoppen am Kirchvorplatz auf. Am Sonntag erfreuten die Kinder der Volkstanzgruppe Welitsch mit einigen fränkischen Traditionstänzen die Besucher und erinnerten in ihren Trachten an Kirchweihfeste wie früher. Und noch etwas erinnert an früher: die Beständigkeit der Kartrunde mit Pater Helmut Haagen, der trotz eines nunmehr anderen Seelsorge-Zuständigkeitsbereiches weiterhin ein Stammgast in Pressig bleibt und seinen Schafkopffreunden die Treue hält.

Spaß mit dem Spielmobil

Dekan Detlef Pötzl zog es hingegen zu Kaffee und Kuchen. Am Sonntag wie am Montag hatten Kirchenverwaltung und Pfarrgemeinderat ein fröhliches Programm für alle Generationen zusammengestellt. Es war eine Familienkirchweih, und zur Freude der Kinder besuchte auch das Spielmobil des Landkreises Kronach den Festplatz und brachte viele Spiele und Spaß für die Kinder mit.

Der Erlös des Kirchweihfestes wird für kirchengemeindliche Zwecke verwendet, informierte Pfarrgemeinderatsvorsitzende Liane Wachter. eh