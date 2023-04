Die Musiker der Blasmusik Neuengrün-Schlegelshaid konnten auf zahlreiche Termine zurückblicken. Vorsitzender Alfred Kremer schilderte, dass im vergangenen Geschäftsjahr zwölf „Ständala“ und 19 Auftritte stattgefunden hätten.

Erfreut zeigte sich der Vorsitzende, dass Jan Deuerling, Jonas Deuerling und David Wiedel das Musikerleistungsabzeichen D1 (Bronze) ablegten.

Im Rahmen der Dorfweihnacht in Neuengrün seien einige Musikerinnen und Musiker durch den Nordbayerischen Musikbund geehrt worden. Bei den Kreisauswahlorchestern hätten Magdalena Kremer, Carolin Kremer und Oskar Göppner mitgewirkt.

Im Anschluss gab Kremer mehrere Termine für 2023 bekannt − darunter auch ein Unterhaltungsnachmittag in Hirschberg, Fronleichnam in Neuengrün , Flurumgang in Wolfersgrün, die Vatertagsparty in Neuengrün am Himmelfahrtstag, den Festakt 700 Jahre Steinwiesen mit Kirchenparade und den Festzug beim Feuerwehrfest in Friesen. Außerdem zählte er auf: Festzug und Zeltmusik in Geroldsgrün beim Heimat- und Wiesenfest, Zeltmusik beim Hüttenfest des FWV Steinwiesen, die

Einweihung des Dorfhauses und des Kinderspielplatzes in Schlegelshaid und der Große Zapfenstreich beim Genussfest Steinwiesen zusammen mit allen Musikvereinen der Großgemeinde.

Pater Jan Poja hob den ehrenamtlichen Dienst der Musiker und Musikerinnen hervor. Er bedankte sich für die musikalische Umrahmung und wünschte dem Verein Zusammenhalt und Freude am Musizieren.

Bürgermeister Jens Korn betonte die „Lebendigkeit der Stadt Wallenfels durch die Ortsvereine“. Ohne das Ehrenamt gäbe es diese Lebendigkeit nicht. Sein Highlight des Jahres sei der gemeinsame Auftritt der Blasmusik Neuengrün –Schlegelshaid mit der „Toot Hill Alumni Dance Band“ aus Bingham gewesen. Dieser Abend sei magisch und unvergesslich gewesen. Besonderer Dank ging an Alfred Kremer , der als Motor des Vereins agiere.

Dirigent Wolfgang Schrepfer hob den äußert guten Probenbesuch vor. Oftmals sei die Kapelle auf der Musikprobe komplett vertreten. Schrepfer gab einen Überblick über die aktuelle Besetzung: Die Kapelle besteht derzeit aus elf Klarinetten, drei Trompeten, fünf Flügelhörnern, drei Posaunen, einem Ternorhorn, einem Bariton , einer Tuba, einem Schlagzeug und einer großen Trommel. Derzeit liege die Anzahl der aktiven Mitglieder bei 28 Musikerinnen und Musikern.

Kremer gratulierte auch den Absolventen des D1-Abzeichens: Jonas Deuerling (Trompete), Jan Deuerling (Klarinette) und David Wiedel (Posaune). red