Zum Abschluss der Saison der Reihe „Mit dem Struwwel um die Welt“ berichtet Sigrid Wolf-Feix am Montag, 13. März, ab 19 Uhr im „Struwwelpeter“ in Kronach von ihrer Reise nach Neuseeland . Die Veranstaltungsreihe, bei der Menschen aus der Region über ihre Reisen in alle Welt berichten, läuft seit fast 20 Jahren.

In einer Ankündigung des „Struwwelpeters“ wird die Veranstaltung vorgestellt: Von Europa aus betrachtet gehört Neuseeland zu den am weitesten entfernten Reisezielen. Für einige ist es anscheinend so abgelegen, dass es immer wieder auf Weltkarten vergessen wird. Doch 30 Millionen Schafe können sich nicht irren! Neuseeland ist eines der beliebtesten Reiseziele überhaupt. Und wer hat nicht schon einmal davon geträumt, in fast unberührter Natur durch das unglaubliche Grün der „Insel am schönsten Ende der Welt“ zu reisen und einige der spektakulärsten Naturschauspiele zu erleben, die Neuseeland zu bieten hat.

Vulkane, Regenwälder und Strände

Es gibt sprudelnde Geysire und aktive Vulkankegel, nebelverhangene Täler, endlose Sandstrände mit bizarren Felsformationen, Regenwälder mit riesigen Farnbäumen, türkisblaue Bergseen vor grandiosen Bergpanoramen, geheimnisvolle Steinskulpturen wie die Pancake Rocks und die Moeraki Boulders, spektakuläre Hubschrauberflüge nach White Island und über den Mount Cook und den berühmtesten aller Bilderbuchfjorde, den Milford Sound. Dazwischen findet man Maori-Kultur, Goldgräberstädtchen und Großstädte wie Auckland und Christchurch, die sich trotz Wolkenkratzern ihren provinziellen Charme bewahrt haben.

Einmal quer durch Neuseeland

Sechs Wochen lang reisten Sigrid Wolf-Feix und Rainer Feix durch Aotearoa, das Land der langen weißen Wolke, vom nördlichsten Punkt der Nordinsel bis zum südlichsten Kap der Südinsel. Ihre Eindrücke schildern sie in einer atemberaubenden Bilderreise. Der „Struwwelpeter“ ist zwar ein Jugendtreff, zu der Veranstaltung über Neuseeland sind aber Personen aller Altersgruppen herzlich willkommen.

„Am Montag hat der Jugendtreff seinen Ruhetag. Hier veranstalten wir ganz gezielt Kulturveranstaltungen für alle Altersgruppen“, sagt Samuel Rauch, Leiter des „Struwwelpeters“ Kronach . red