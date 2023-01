Der Theaterverein Glosberg unterstützt die Benefizaktion „1000 Herzen für Kronach“ mit einer Spende von 1200 Euro . Dabei handelt es sich um den Erlös aus der Premierenvorstellung „Die wilde Kathi“ (940 Euro ) und einem Anteil von 260 Euro aus der Vereinskasse. Die Abordnung von 1000 Herzen für Kronach, Gerhard und Herta Burkert- Mazur sowie Marc Zapf zeigten sich hocherfreut über diese großherzige Spende .

Die Freunde des Laienspiels Glosberg unterstützen 1000 Herzen für Kronach seit vielen Jahren. Unmittelbar nach der Premierenvorstellung „Die wilde Kathi“ im ausverkauften Pfarrheim folgte die Spendenübergabe. Die Vorsitzenden des Theatervereins Glosberg , Clemens Spindler und Rosi Wahl, sehen die langjährige Unterstützung und freundschaftliche Bande zur Benefizaktion 1000 Herzen für Kronach als Herzensangelegenheit, weil das Team ehrenamtlich engagiert ist und Menschen in finanzieller Not aus dem Landkreis Kronach hilft und mit kleinen Beträgen große Freude bereitet.

Egal ob Alleinstehende, Familien mit Kindern, Senioren oder Menschen, die durch Krankheit in finanzielle Not gekommen sind, 1000 Herzen hilft immer unbürokratisch und unkompliziert. Das 1000-Herzen-Team lobte die soziale Initiative der Theatergruppe und zollte Respekt für die großartigen Theaterleistungen und bedanke sich für die finanzielle Hilfe, die Bedürftigen in Stadt und Landkreis Kronach zugute kommt. eh