Ein besorgter Marktrodacher machte die Kronacher Polizei auf einen orientierungslos wirkenden Fahrzeugführer aufmerksam. Bei dessen Kontrolle fanden die Beamten auch die Ursache dafür, nämlich eine große Menge Betäubungsmittel. Offensichtlich hatte der junge Mann zuvor selbst Teile des Rauschgifts konsumiert. Die Kriminalpolizei Coburg übernahm die Ermittlungen . Der Mann sitzt nun auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg in Untersuchungshaft .

Der Fahrzeugführer war zunächst gegen 8 Uhr einem Mann aus Marktrodach aufgefallen, der den 22-Jährigen apathisch in seinem Auto sitzend in der Jahnstraße bemerkte. Besorgt um dessen Gesundheit verständigte er den Rettungsdienst. Auch die Polizei in Kronach entsandte einen Streifenwagen.

Marihuana und Messer gefunden

Die gesundheitlichen Probleme stellten sich schnell als drogentypische Ausfallerscheinungen heraus. Der orientierungslose Mann musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Ein Blick in sein Auto offenbarte auch den Grund für seine Ausfallerscheinungen: Im Fahrzeug fanden die Polizisten Marihuana im dreistelligen Grammbereich, ein verbotenes Einhandmesser sowie eine große Menge Bargeld.

Die Gegenstände stellten die Beamten sicher und nahmen den 22-Jährigen nach dessen ärztlicher Behandlung fest. Die Kriminalpolizei Coburg übernahm die weiteren Ermittlungen in diesem Fall.

Tags darauf führten Beamte der Kripo Coburg den Beschuldigten beim Ermittlungsrichter am Amtsgericht in Kronach vor. Er sitzt nun auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg insbesondere wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in Untersuchungshaft . pol